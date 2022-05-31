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塞爾蒂克板凳深度不足 勇士正常發揮應能奪冠

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
NBA總冠軍賽將由塞爾蒂克對上勇士，兩隊在本季例行賽僅交手2次，雙方各取得1勝，但在這2場比賽之前的對戰，塞爾蒂克是連贏5場。 歐新社資料照片
NBA總冠軍賽將由塞爾蒂克對上勇士，兩隊在本季例行賽僅交手2次，雙方各取得1勝，但在這2場比賽之前的對戰，塞爾蒂克是連贏5場。 歐新社資料照片

塞爾蒂克、西勇士將在NBA七戰四勝總冠軍系列賽碰頭。例行賽勇士53勝，塞爾蒂克51勝，勇士有主場優勢。但總冠軍賽舞台兩強對峙，主場優勢已經不是贏球保證或底氣，那只是茶餘飯後閒聊話題。真正決勝關鍵，第一是防守強度，第二是三分球手氣，第三在教練臨場應變和變招出牌。

勇士靈魂後衛柯瑞帶動唱和進攻牽制力，塞爾蒂克一哥泰托姆穩定輸出和單打、錯位優勢，則是決定系列賽走向兩大看板球星。對勇士來說，總冠軍賽如果打熱火可能會稍稍好打。因為熱火同樣主打小個陣容，熱火進攻武器和持球點不如塞爾蒂克，熱火創造錯位能力也不及塞爾蒂克，勇士防守有機會發揮最大能量，限制熱火的進攻、得分。

面對塞爾蒂克，勇士就吃力許多。塞軍得分武器更多，進攻雙核泰托姆、布朗當家，兩名出色二當家史馬特、霍福特擁有領導能力和防守效率，還有兩個極為出色角色球員前鋒G威廉斯、後衛懷特，塞軍有身高、有錯位優勢，勇士在防守對位都會遇上最大挑戰。

塞爾蒂克控球後衛史馬特(中)投籃準度雖然不高，但該出手時也不會手軟，並頻頻幫助隊友找到更多的攻擊機會，而且在籃板爭搶上是非常積極。 美聯社
塞爾蒂克控球後衛史馬特(中)投籃準度雖然不高，但該出手時也不會手軟，並頻頻幫助隊友找到更多的攻擊機會，而且在籃板爭搶上是非常積極。 美聯社

塞爾蒂克跟勇士一樣，都是防守雄師，防守效率、體系輪轉都很完整，勇士進攻端同樣會遇上很大麻煩。論天賦、戰力和身材、錯位優勢，塞爾蒂克比勇士更加完整一些，但勇士是NBA「最特別」球隊，經常以小搏大，壓迫防守令對手窒息，籃板球和禁區得分並沒有因為身材偏小吃虧。

勇士強項

勇士防守一流，塞爾蒂克防守也是一流。勇士三分火力和一波流得分爆發力驚人，攻防轉換速度非常出色，塞爾蒂克同樣很擅長，而且塞軍進攻得分武器和創造錯位能力都比勇士更強大許多。那麼勇士真正擁有對戰強項還真的很少。

勇士強在柯瑞這個點，他超凡的牽制力和關鍵時刻爆發，勇士更需要超級板凳後衛普爾每一場都有明星級輸出表現，普爾確實是勇士贏球X因子，一旦普爾能穩定貢獻得分和三分球，在突破和攻擊籃框方面撕裂塞軍防線，勇士就能掌握比賽節奏。

勇士爭冠的決定性人物當然是主將柯瑞(右)，普爾(左)則是關鍵的X因子。 路透社
勇士爭冠的決定性人物當然是主將柯瑞(右)，普爾(左)則是關鍵的X因子。 路透社

板凳深度和可用之兵更多，是勇士能展現的深度和應變，勇士教練柯爾更精於掌控比賽，出招變招往往都能掐住對手要害，扭轉戰局。

塞爾蒂克強項

塞爾蒂克進攻武器更多，得分選擇更多，對位、形成錯位優勢更出色，擁有身材、禁區、對位優勢，更多持球單打進攻點，這是塞軍陣容和完整性比勇士更具優勢關鍵。

泰托姆、布朗兩個強勢單打和一對一能力，勢必會製造勇士防守端壓力，36歲中鋒霍福特老經驗防守護框能力，對熱火系列賽發揮最大作用，霍福特還有拉開空間三分球能力，搭配出色擋拆接應。

塞爾蒂克前鋒泰托姆(中)拿下東冠MVP，但後衛布朗(左)的貢獻也是非常重要。 美聯社
塞爾蒂克前鋒泰托姆(中)拿下東冠MVP，但後衛布朗(左)的貢獻也是非常重要。 美聯社

三分火力是塞爾蒂克另一個被忽略強項，勇士出名在三分球，但勇士更多是透過更多空手掩護往禁區攻擊，反而是塞爾蒂克更加重視三分手氣和進攻比例。

塞軍當然有隱憂，「七人輪換」可能會成為塞軍體能和出招、變招負擔，沒有足夠深的板凳用人和角色球員做出貢獻，塞爾蒂克想要在整個系列賽壓制勇士，體力負擔可能會成為塞軍絆腳石。

總冠軍戰賽前預測：勇士4：2塞爾蒂克

勇士只要能掌握籃板球優勢，勇士就能摘下總冠軍

NBA專欄 勇士 塞爾蒂克 柯瑞 泰托姆

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