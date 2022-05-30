日職／岡本和真爭連3年雙冠 眼前皆是上古神獸

巨人軍四棒岡本和真在昨天擊出了本季第15支全壘打，追上了養樂多隊四棒村上宗隆，並列第一。岡本和真與村上宗隆都是15支全壘打，打點方面，村上宗隆以43分稍微領先岡本和真的41分。巨人、養樂多兩隊是爭奪今年中央聯盟優勝的兩大熱門，陣中的四番競逐重大個人獎項，說明了一個夠力的四番對球隊的重要性。

同時，昨天這一支全壘打也是岡本和真職棒生涯紀念性的第150支全壘打，他以25歲又10個月達成，是巨人隊史中最年輕的右打締造者，也超越了養樂多隊山田哲人的25歲又11個月。事實上，岡本和真在五月打擊陷入了低潮，單月打擊率只有0.184，昨天這支全壘打是他相隔14個打席再度出現安打。不過他在重要時刻的長打還是相當有威力。單月累積了5支全壘打、16分打點，25日對歐力士之戰擊出本季第14轟，貢獻了全隊所有的5分打點，讓他在個人獎項的競爭上還是能保有競爭力。如果等到他的狀況回穩，與村上宗隆這兩大強打者之間的對抗將會更有看頭！而且兩人都曾經到台灣參加過亞洲冬季棒球聯盟，因此對台灣球迷而言也是相當熟悉的NPB球星。

岡本和真來台打冬季聯盟時，就希望未來能成為日職指標性球員，現在果然達成目標！ 聯合報系資料照片

岡本和真2015年打完冬季聯盟之後並未迅速竄起，花了兩年多的時間，直到2018年才在一軍站穩地位。雖然球季中曾歷經連續32個打席無安打的大低潮，但最終他全勤出賽143場，繳出0.309打擊率、33支全壘打、100分打點的亮眼成績，而且還締造日職史上最年輕100分打點，自此成為巨人軍的不動四棒。

最近這兩個球季岡本和真分別以31轟、97分打點以及39轟、113分打點成為中央聯盟雙冠王，讓他的身價扶搖直上，分別加薪7,000萬日圓、9,000萬日圓之後已經來到3億年薪。雖然在巨人隊排名在坂本勇人（6億）、菅野智之（6億）、丸佳浩（4.5億）之後，不過岡本和真年僅25歲，未來「錢景」不可限量。

岡本和真目前打擊率0.228，是他這幾年的最低，不過仍然正在向連續3年「全壘打、打點」雙冠王之路邁進。日本職棒史上能夠連續3年達成這項成就的只有2名選手，分別是王貞治、野村克也，因此岡本和真若能與這兩名偉大的傳奇打者齊名，將是相當了不起的一項成就。

王貞治是1964年-1967年連續4年獲得「全壘打、打點」雙冠王，而且他一直到1974年連續11個球季都至少獲得打擊三大獎（打擊王、全壘打王、打點王）之中的雙冠，包括了1973年-1974年的連續兩年「打擊三冠王」，寫下職棒生涯的最高峰。

野村克也則是1962年以44轟、104分打點首度獲得太平洋聯盟全壘打、打點雙冠王之後，一直到1967年連續6年都包辦了洋聯的全壘打、打點雙冠，其中包括了1965年的三冠王（0.320打擊率、42轟、110分打點）。

跟兩位偉大的「上古神獸」相比，岡本和真只有2018年超越過3成打擊率（0.309），還看不出有三冠王的火侯，不過長打實力以及製造打點能力相當突出，讓他得以有追上傳奇打者的機會。想要達成，主要競爭對手將是去年並列全壘打王、打點也只差1分的村上宗隆（2021年：39轟、112分打點），以及橫濱DeNA牧秀梧（0.324打擊率、13轟、37分打點）、阪神虎佐藤輝明（12轟、29分打點）這幾名央聯球隊的第四棒強打者。