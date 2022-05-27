頂尖球星世代交替 詹皇、柯瑞、杜蘭特準備交棒了嗎？

2021-22 NBA年度最佳陣容第一、二、三隊出爐，過去10年主宰NBA詹姆斯、柯瑞、杜蘭特三大聯盟看板球星全部跌出第一隊。年度最佳第一隊五人是公鹿前鋒安戴托昆波、太陽後衛布克、獨行俠後衛唐西奇、金塊中鋒約柯奇、塞爾蒂克前鋒泰托姆，這五名NBA中生代球星年紀都在27歲或27歲以下，1954-55年賽季以來第一次。

38歲湖人前鋒詹姆斯只入選第三隊，34歲勇士後衛柯瑞入選第二隊，34歲籃網前鋒杜蘭特入選第二隊，三名舊世代球星今年都沒能入選第一隊。

詹姆斯的湖人甚至連季後賽附加賽都沒打進去，杜蘭特的籃網倒在今年季後賽第一輪，柯瑞率領勇士正在西決對戰獨行俠，七戰四勝系列賽勇士暫以3：1領先，柯瑞八年來第六度打進總冠軍賽機率很大。

安戴托昆波上季已經成功帶領公鹿奪冠，布克上季率太陽打進總冠軍賽，泰托姆今年很有機會生涯第一次進入總冠軍賽，唐西奇帶領獨行俠第一次站上西決舞台，約柯奇今年剛剛完成年度最有價值球員(MVP)二連霸。

年度最佳第一隊五名中生代球星都不到28歲，NBA未來肯定是他們的。安戴托昆波還在恐怖進化，布克還在學習成熟，更精準解讀比賽，約柯奇只待更出色隊友就能站上總冠軍舞台，唐西奇是未來NBA看板人物，泰托姆可能很快就會讓人忽略杜蘭特。

塞爾蒂克在今年季後賽首輪橫掃籃網，泰托姆(右)已經把對位的超級球星杜蘭特(左)給比了下去。 歐新社資料照片

但詹姆斯、柯瑞、杜蘭特真的還沒準備交棒。幾個現象和細節很重要：

第一、柯瑞狀況沒有下滑，效率和個人魅力更好，勇士未來2-3年依舊具備總冠軍競爭力。目前西區決賽情勢看來，柯瑞八年來第六次打進總冠軍賽機率超過八成，柯瑞仍是聯盟數一數二帶隊球星和MVP等級球員。

柯瑞(右)目前離生涯高峰期還不遠，球技與體能都尚未衰退，仍有能力帶隊挑戰總冠軍，唐西奇(左)想要接手他成為最強後衛，恐怕還有的等。 美聯社

第二、詹姆斯38歲還能打出30分、8籃板、6助攻效率，投籃命中率5成2，三分命中率3成6。湖人只需要保持健康，詹姆斯還能帶領湖人或其他球隊奪冠。

湖人今年徹底失敗，輸在兩個關鍵。第一是健康，前鋒戴維斯例行賽只打了40場，缺陣42場，詹姆斯也只出賽56場，缺席26場。第二是團隊兵荒馬亂，由於衛斯特布魯克加入湖人，湖人一整季都沒能凝聚出良好團隊，三巨頭沒有默契，湖人始終沒能健康，並且像一個團隊那樣打球。

第三、杜蘭特2021年夏天在東京奧運舞台上證明他還是當年NBA第一得分殺手，儘管2021-22年季後賽第一輪杜蘭特被塞爾蒂克緊密團隊4：0橫掃，但籃網今年漏洞百出，核心主力狀況不斷，杜蘭特個人表現和進攻得分效率也掉了一個檔次。沒有人敢輕視杜蘭特，他仍是NBA進攻、得分和關鍵球殺手，隨時都能改變比賽，帶領球隊贏球。

第四、湖人、勇士、籃網都是當代極熱門球隊，湖人是傳統豪門，籃網敢砸錢敢豪賭，勇士今年可能再度奪冠，未來2-3年還是非常有競爭力。

詹姆斯過去曾13度入選NBA年度第一隊，去年球季他入選第二隊，今年球季則是掉到第三隊。但他還能打，球隊調整一下應該還有一到兩年的競爭能力。 歐新社資料照片

NBA當代歷史即將「翻頁」，以詹姆斯為首，柯瑞、杜蘭特為代表舊世代球星仍擁有「恐怖統治力」，NBA中生代球星想要完成世代交替，把詹姆斯、柯瑞、杜蘭特早幾年送進歷史，恐怕還得再等等。

柯瑞還站在季後賽核心舞台中央，詹斯斯、杜蘭特兩大NBA看板球星依然有捲土重來的能力和影響力。唐西奇、布克想要壓過柯瑞，泰托姆、安戴托昆波想要取代詹姆斯、杜蘭特的分量地位，2-3年內恐怕很難。

湖人、籃網正準備重新回到爭冠行列，柯瑞和勇士仍是聯盟超人氣+看板球隊，也是總冠軍最熱門。年度最佳陣容第一隊只是NBA即將進入「世代交替」訊息，老詹、柯瑞、杜蘭特幾年內可能還不會退位。