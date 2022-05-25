中職／老將展現價值最佳時機 王勝偉穩軍心成悍將領袖

老將是職業球團不可或缺的一環，他們的價值不一定是可以替球隊打下多少分數，而是領導力及經驗傳承。他們多可在逆境中穩定軍心，發揮母雞帶小雞的作用，平時則可經驗傳承，因此許多職業球隊中，都會有幾位指標性的資深球星。像目前統一就保有高國慶，而年輕的味全則找來林智勝，都是希望他們提升球隊戰力。

不過成也蕭何敗也蕭何，富邦悍將過去幾年過度倚賴老將，造成不少中生代球員沒發揮空間而離隊，新生代則是養成效果不佳。今年這些資深球星表現退化，被球團高層直指是戰績失利的原因之一。到了5月第3週的賽事，悍將更換了教練團，加上對手受到疫情影響，取得單週4勝的佳績，甚至橫掃領先的樂天桃猿。能夠倒吃甘蔗的最大功臣，實際上靠的還是老將，分別是從桃猿及兄弟轉隊來的葉竹軒及王勝偉，他們在攻守上都有極佳的演出，而且還突破滿壘魔咒。

對於富邦而言，最大的收穫當然就是脫下14年黃金球衣、今年轉披藍衫的王勝偉，他單週繳出0.467的打擊成績，打下9分打點，甚至還有全壘打的演出，有效幫助球隊改善得分效率低落的狀態。而且他扛下悍將今年最頭痛的游擊防區，在穩定出賽的情況下，面對守備大魔王滴水不漏，而且美技不少，讓投手在場上更有安定感。

在業餘時期王勝偉就是一名攻、守、跑都不錯的內野手，是許多賽事的國家隊成員。當時兄弟象考量提前世代交替，於2006年的末代代訓選秀會用狀元籤將他帶走。2007年代訓期間，王勝偉就有不俗的表現，甚至拿下當年度的二軍打擊王。2008年正式加入黃衫軍，隨即從二代象陳瑞振手中，接下游擊防區的位置，並在新人年就拿下游擊金手套，是象隊的第三位拿到這個獎項的球員。

王勝偉從兄弟時期，就是游擊金手套的代名詞，悍將這時候給他機會，讓他展現價值，適時替球隊穩住軍心。 聯合報系資料照片

2009年是兄弟球團最痛苦的一年，當時球隊陣容分崩離析，隔年改由陳瑞振接掌兵符。振總上任後，誓言打造「防守野球」，而王勝偉就是黃金內野的其中一員。自2010年至2019年間，他又拿下8座金手套獎，僅在2013年敗給現任悍將內野教練鄭兆行，2018年則是因沒人達標而從缺。王勝偉生涯目前有9座金手套，已是中職的紀錄保持人，而他挑戰的是最不好守的游擊防區，更是難能可貴，因此當他去年離開兄弟時，不只悍將想網羅，同樣有游擊問題的獅隊也對他表達興趣。

不只游擊防區守備出色，王勝偉的打擊表現同樣不差。他雖然不是重砲型或安打爆量的球員，但重點就在於穩定輸出，生涯有0.270左右的打擊率，而且具有腳程，可以配合戰術執行，適合擔任一、二棒或七到九棒。比較特別的是他特別容易被觸身，有「萬磁王」之稱，即使沒辦法靠安打建功，靠皮肉之痛還是能對球隊有貢獻。另外他是中職聯盟第9位達成完全打擊的球員，不但是兄弟唯一一人，9位球員中也只有他在後段棒次完成。

2019年王勝偉入選第二屆世界12強棒球賽國手，在休賽季出賽的影響，造成2020年季初調整不及，生涯首度開季沒在一軍。當他錯失開季後，替補的江坤宇表現越來越好，這讓他從國手淪為板凳球員。2021年更是幾乎都在二軍，連季後賽都未被選入名單中，他最後決定自請球團將他放在60人保護名單外，視同戰力外而恢復自由身。由於富邦悍將原本的內野救火隊陳凱倫於季末決定離隊照顧小孩，剛好網羅他成為坐鎮內野的老將。

王勝偉(右)的守備基本功紮實，黃泰龍教練就曾認為他的加入，可以成為悍將年輕小將們學習的目標。 聯合報系資料照片

王勝偉的轉隊替自己找到更多的出賽機會，確實開創第二春，可以再多打好幾年。對於富邦而言，他在場上專注的態度、紮實的基本功，正是年輕小將們勢必要學習的一環，可望成為球員們的領袖人物。有趣的是，當時兄弟進行世代交替讓他坐板凳，而現在悍將需要他穩定內野，恰巧操盤手都是丘昌榮，也算是幫助王拔在生涯的尾端仍有展現價值的時刻。