金鶯救世主拉契曼登場 會是下一個波西還是威特斯？

備受矚目的2019年選秀狀元拉契曼（Adley Rutschman）終於在近期迎來大聯盟首秀，被球探譽為波西（Buster Posey）接班人的他，在打擊與守備方面皆獲得相當高的評價，只是身為捕手、金鶯隊、左右開弓，種種要素都不免令人聯想起有那麼一位還沒登上大聯盟，就球迷們被捧上天的威特斯（Matt Wieters）⋯⋯。

拉契曼的爺爺（Ad Rutschman）是當地知名的美式足球教練，或許是曾接受美式足球鍛鍊的關係，拉契曼在大學時期棒足雙棲，而他也擁有比常人更加粗壯的下肢，高中畢業後便投入大聯盟選秀，當時西雅圖水手在第40輪看上了他，不過拉契曼選擇繼續向上進修，也迎來蛻變的關鍵。當時還是小大一的拉契曼尚未完全兌現自己的棒球天賦，首年出賽61場僅留下2轟、打擊三圍 .234/.322/.306的成績。但來到2018年，他屠宰了整個夏季聯盟，從 .408/.505/.628的數據可以得知，而隔年 .411/.575/.751、附帶17發全壘打及58分打點的成績，更證明自己已經不是同一個層級的球員。

2019年被金鶯以狀元籤選進的拉契曼，810萬美元的簽約金更創下當時最高紀錄，要知道，判斷一位新秀未來的天花板，不同球探的評價可能大相徑庭，而拉契曼斬獲了幾乎所有好評，從他的身材條件便可略知一二。防守方面，聯盟中許多捕手由於得長期採取蹲姿，會增加體重以維持穩定度，但增重也是把雙面刃，同時犧牲了部分機動性，但拉契曼不一樣，即使與大聯盟球員相比，他也更顯精壯，強壯的下肢讓他在單膝跪地接捕時不會有太明顯的移動幅度，這有利於好球帶下緣的偷好球（Framing）技巧，因此有球探稱他為「靈活的麥坎（Brian McCann）」。

左右開弓的拉契曼不但在大學時期就展現優異打擊技巧，他的蹲捕與配球能力也是相當傑出。 美聯社

事實上，除了聯盟水準以上的防守能力，拉契曼的打擊能力才是令各家球探驚艷之處，身為一位左右開弓的打者，他的打擊技巧純熟，能將球打至球場各個方向，由下半身帶動身體旋轉的揮棒機制看起來相當舒適，再次受惠於精壯的下肢，這讓他的揮棒速度上升了一個檔次，力量在小聯盟時期就被評價擁有大聯盟平均以上的水準，球探在擊球能力及力量上分別給出了60與65分的好評。

談到金鶯隊捕手，台灣球迷腦海中第一個浮出水面的多半是當年與陳偉殷搭配的威特斯，想當年，他也是一度被球評們捧上天的球員，09年被選為百大新秀榜首，在小聯盟2A揮出 .358/.480/.592打擊三圍、27發全壘打及1.054的攻擊指數（OPS），被保送數多於三振，新秀年就有人將他的臉合成在名人堂相框上，稱他是「有炮瓦的茂爾（Mauer with Power）」，儘管嘲弄成分居多，但球迷們理所當然地期待他成為明星賽常客，甚至是MVP的競爭者——儘管威特斯確實入選過明星賽，但時間證明，這樣的期待不切實際。高大的身軀、出色的Contact能力、優秀的防守，與威特斯享有許多共同點的拉契曼，會不會也落得如此言過其實下場？

威特斯過去曾與陳偉殷合作多時，是相當有默契的投捕搭檔。他也是金鶯在第一輪選秀選進的球員，剛進大聯盟時有很高的評價，但12年的球員生涯期間雖然有短暫的發光，並不符合一般會成為超級名星捕手的預期。 歐新社資料照片

兩人根本上的不同，在於擊球型態，威特斯在登上大聯盟前就曾球探被點出運動能力不足的缺陷，他利用旋轉髖關節進行擊球，而這也讓他的巔峰時期如稍縱即逝的煙火，除了在2011與12年繳出聯盟平均以上的OPS+，其他賽季基本在平均以下徘徊，引以為傲的防守能力也在30歲出現斷崖式下墜，低下的進攻能力將他擺在一壘也稍嫌雞肋。相較之下，拉契曼在揮棒時有很明顯的重心轉移，出棒時相較威特斯更為費力，似乎有點去年國聯MVP哈波（Bryce Harper）的影子，在打擊區上蹲得更低，這使他在揮棒時能更有效地將重心由後往前帶，雖然會犧牲掉部分出力，但可以增加碰到球的機率，自然也能有效降低被三振率，能夠在球從投手丘到達本壘板前這不到一秒的時間做出完整的擊球準備，這也受惠於拉契曼出色的運動能力。

前巨人隊名捕波西曾拿過新人王、打擊王、MVP等獎項，7度入選明星賽，幫助球隊奪下三次世界大賽冠軍。如果拉契曼能成為像波西一樣的好手，金鶯未來就有出頭的機會！ 歐新社資料照片

若依球探報告上的評分，拉契曼在上到大聯盟後，會是個打擊率兩成八、且每季能貢獻27至30發全壘打的球員。近年能繳出此等成績的捕手只有2009年奪下美聯MVP的茂爾，甚至連波西都未曾突破單季25轟里程碑，由此可知，擁有頂級火力的捕手是多麼稀缺，而這也是拉契曼為何能如此備受期待的原因，從他美國時間21日大聯盟處女秀的歡呼聲就可得知，你還記得前一次金鶯球場（Oricle Park）有如此摩肩擦踵的盛況是什麼時候嗎？