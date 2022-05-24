湖人新任教頭難覓 面試考題是完美組合三巨頭

ESPN體育頻道的沃神（Adrian Wojnarowski）披露洛杉磯湖人隊總教練招聘消息，目前名字包括：密爾瓦基公鹿隊的助理教練漢姆（Darvin Ham）、金州勇士隊的助理教練阿特金森（Kenny Atkinson）、曾執掌波特蘭拓荒者隊兵符的斯特茲（Terry Stotts），以及現於密西根州大執教男籃校隊的霍華德（Juwan Howard）。不過，霍華德已通知湖人隊無執教意願，為何湖人隊這支名門有人不買帳？有說法指跟主力球星詹姆斯（LeBron James）有關。

湖人隊2019-20球季奪冠後，最近兩個賽季可以災難形容。在前任教練佛蓋爾（Frank Vogel）遭掃地出門後，新教頭上任首先得收拾殘局，還得承受球迷批評、面對壓力炸鍋的老闆巴斯（Jenny Buss）、修補貌合神離的核心，並開導年輕無經驗的菜鳥。而且，也不知道自己什麼時間又會被解雇。

湖人隊灰頭土臉結束球季後，總教練佛蓋爾遭到開除(左)，他完全沒有辦法讓衛斯特布魯克(右)融入球隊。被列入候選的教練候選人，必須提出使用衛斯特布魯克斯的方案，而非透過尋求交易手段甩脫這位球星。 美聯社

為了重返榮光，球團內部出現留或不留衛斯特布魯克（Russel Westbrook）兩種聲音，同樣要想贏得湖人隊總教練工作，也會被問到如何將數據搶眼、卻與團隊格格不入的衛斯特布魯克納入系統，原因之一是湖人隊的顧問傑克森（Phil Jackson）很中意衛斯特布魯克，並且相信他是能幫助湖人隊贏球的一員，所以嘗試說服禪師「交易衛少」補強的答案不被允許。

體育媒體 The Athletic 的專欄作家阿米克（Sam Amick）報導提到，對於每一位教練候選人來說，把衛斯特布魯克災難性的 2021-22 球季化為助力、最大限度優化他與詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）合作無間，組成無堅不催的贏球陣容，可能比帶隊殺入季後賽還要困難。這也是為何入圍的教練，恐怕不會以被湖人隊看上眼而感到欣喜。

候選人之一霍華德在NBA打球19年，陸續效力十支隊伍，包括於邁阿密和詹姆斯並肩作戰奪冠。退役後，一直留在熱火隊擔任助理教練，直到2019年接受母校密西根州大邀請執教狼獾隊，今年邁入第四年。霍華德在NCAA教練生涯頗為成功，帶隊打出93勝61敗戰績，2021 年打進八強、並摘下年度最佳教練頭銜，也為自己打出名號。

目前不清楚霍華德拒絕湖人隊的主因，媒體披露他曾拒絕過邁阿密熱火隊、波士頓塞爾蒂克隊邀約。霍華德的兩位兒子Jace和Jett今年將於密西根州大結合，據悉他對在母校指導二子意願更甚當湖人隊教練。另有兩種說法，一是霍華德壓根不看好把衛斯特布魯克、詹姆斯和戴維斯放一起打球，乾脆找個理由推卻，安心在校園當教練更自在，二是詹姆斯團隊早就心有所屬，那人並不是霍華德。

霍華德(右)過去曾在熱火跟詹姆斯(左)一起贏得總冠軍，但即使有這樣的革命情感，霍華德恐怕也不是詹姆斯心中的理想總教練人選。 歐新社資料照片

體育媒體Bleacher Report 的記者平克斯（Eric Pincus）爆料，詹姆斯的團隊對漢姆興趣濃厚，後者於2011到2013年在湖人隊工作獲一致好評，更衣室內與球員互動良好。我們可以想見，湖人隊教頭近日內應可浮出檯面，也可確定2022-23年球季擔任湖人隊教練不是一件好差事。