日職／廣島不怕鈴木誠也離隊 重返榮耀之路靠機關槍打線

交流戰將於今日展開，相較於洋聯是由樂天及軟銀兩隊在爭奪首位，與其他4隊已有5場以上勝差的情況，央聯的前三名養樂多、巨人及廣島之間的差距只不過1.5場勝差，龍頭寶座隨時都有可能換人坐坐看，養樂多及巨人在去年都在前段班，且戰力沒有太大變化，有這種戰績在意料之中，至於廣島，在隊上主砲鈴木誠也離隊前往大聯盟後，竟然從開季就一直維持在前3名，著實令人意外。

廣島在2016年奪下睽違25年的央聯優勝，自此展開3連霸的黃金期，但在19年挑戰4連霸失利後就一蹶不振，連續3年無法奪冠不講，甚至連季後賽都打不進，勝率也都在5成以下，不過本季進行了46場，戰績是25勝19敗2和，勝率是5成68，4月中及5月中都曾衝到聯盟首位，目前雖暫居第3名，與養樂多也僅有1場半的勝差，隨時有機會重回龍頭。

在連霸的那3季，廣島的投手群不管是先發或後援都表現穩定，包括以0.5場勝差無緣季後賽的19年在內，這4年的團隊防禦率都維持在聯盟前3名內，不過從20年球季開始，連2季團隊防禦率都是倒數第2，後援及先發輪流表現不佳，是廣島這2年的勝率都未達5成的原因之一。

今年廣島投手群的表現回到3連霸時的水準，尤其是先發投手，進入5月後的6名固定先發投手防禦率都在3以下，即使王牌大瀨良大地在5月的2場先發表現不佳，不過包括奧運金牌國手森下暢仁及從5月才加入先發輪值的新洋投安德森（Drew Anderson）在內的其他先發仍維持穩定的投球內容，使得廣島在5月的先發投手防禦率僅有2.71；後援部分則是廣島在進入5月後改善最多的地方，3、4月廣島的後援投手防禦率高達4.46，是聯盟最差，5月至今已進入月底，仍有5名牛棚投手未失分，牛棚投手防禦率僅有2.09，都排聯盟前3名。

廣島今年的先發投手群表現十分優異，6名固定先發輪值的防禦率都在3.0以下。 擷圖自廣島鯉魚官方推特

得分能力下降是廣島在3連霸後陷入戰績不佳的另一個很大的問題，3連霸期間團隊總得分最多曾比第2名多了快140分，最少也有60分，但之後幾年的總得分就沒有再領先其他隊伍過了，去年季後鈴木離隊，少了鈴木單季25轟以上、90分打點左右的火力，廣島今年球季的得分能力成為各路專家及球迷擔心的一環，沒想到球季開打至今，廣島打線展現出來卻是令人驚訝的得分能力，似乎少了鈴木也沒有關係。

當然少了鈴木不可能完全沒差，影響顯現在全壘打數上，廣島本季打了24轟，是央聯最少，僅是巨人的一半，但即使開轟數不多，廣島的團隊打擊率高達2成61，跟202分的總得分都是全聯盟最高，充分展現了機關槍打線的威力。

18年以後成為打線主力的西川龍馬，是廣島陣中3名全勤的打者之一，近幾年每季都維持3 成左右的打擊率，如果健康出賽，還可做出10轟、60分打點以上的火力貢獻，今年的打擊率來到3成02，已有5轟及29分打點，有機會打出個人生涯年；另兩名全勤的分別是23歲及21歲的小將坂倉將吾及小園海斗，兩人都是高中畢業後就加入廣島，坂倉在20年開始獲得大量的一軍出賽機會，去年出賽132場，打出3成15打擊率，有12轟及68分打點，今年仍維持不錯的打擊手感，3成18打擊率、3轟及28分打點，打點有望創新高，而且坂倉可以擔任捕手及三壘手，在守備上也是一枚活棋。

可當捕手及三壘手的小將坂倉將吾，是廣島新生代的主力打者。 擷圖自廣島鯉魚官方推特

小園是台灣球迷蠻熟悉的一位年輕球員，他在上季成為固定先發，交出近3成打擊率、5轟及35分打點的成績，今年開季的打擊狀況不太理想，3、4月的打擊率不到2成，但進入5月，65個打數打出25支安打，打擊率高達3成85，還有2轟及12分打點，打擊手感似乎已調整回來，3名全勤球員加上打擊狀況也不錯，已有6轟及26分打點的新洋砲麥克布魯姆（Ryan McBroom）、菊池涼介、上本崇司及堂林翔太等人，廣島以機關槍打線彌補鈴木離隊後的火力，得分能力反倒更加提升。

找回3連霸時期的投手表現及得分能力，廣島有望在鈴木離隊後的這個球季成功雪恥重回季後賽，甚至再度衝擊央聯優勝，至於會不會像前田健太在15年季後赴美，結果球隊就開啟3連霸的黃金時期，也是本季後續可以關注的一個有趣之處。