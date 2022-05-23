看不到洋基車尾燈 紅襪最好的下一步：砍掉重練

拜高薪請來轉職的二壘手史托瑞（Trevor Story）兩戰狂轟4發全壘打外加11分打點與新生代招牌球星狄佛斯（Rafael Devers）昨天單場雙響砲之賜，五月初戰績一度掉到10勝19敗、勝率排美聯倒數第二的紅襪在主場迎頭痛擊最近表現更不爭氣的水手，也拿下本季最長的四連勝。儘管如此，在死對頭洋基氣勢如虹創下隊史第三高開季勝率（目前戰績29勝10敗）、同區勁敵光芒（24勝16敗）及藍鳥（22勝18敗）均正常發揮下，球季開打前被預估晉級季後賽機率有六成的紅襪如今已被打了個對折（30.9%）。落後11.5場的紅襪不僅看不到分區第一洋基的車尾燈，即便是爭外卡，要跟同區三強分別對戰19場的他們相較於中區白襪、西區天使等老二球隊也大為不利。由此可以想見，接下來直到8月2日的交易大限前，記者都會不斷拿同一個問題去煩紅襪總管布倫（Chaim Bloom），那就是：你們到底打算拼到最後，還是乾脆「蓋牌」放棄這一季？

洋基本季投手表現穩定，打線則常會有爆炸性的輸出，讓他們現在打出.744的超高勝率。 美聯社

雖說為時尚早，布倫也在第一時間就否認開季成績不佳的紅襪會在交易大限前改當賣家兜售球員的說法。不過從季前的種種跡象來看，紅襪也確實存在著「砍掉重練」的可能性。這幾年一直執著於「精簡人事」的紅襪始終將總薪資控制在豪華稅門檻以下。為此不但送走了MVP外野手貝茲（Mookie Betts），自從2018年年底花了4年6800萬美元留下奪冠功臣伊瓦迪（Nathan Eovaldi）後，就再也看不到他們簽下任何明星球員的大手筆。這幾年他們在自由球員市場上的最大花費竟只有簽下工具人赫南德茲（Enrique Hernandez）的區區兩年1400萬合約。雖說紅襪今年總薪資還是突破兩億大關來到全聯盟第六，但別忘了，如果扣掉還躺在60天傷兵名單上何時重返猶是未知數的全隊最高薪（3000萬）王牌左投塞爾（Chris Sale），他們26人球員名單的總薪資（約1.56億）不但遠低於洋基（2.23億），也不如藍鳥的1.60億。

紅襪在被塞爾套牢之後，近年找球員都是儘量省著用，像是季前簽下的老將希爾只花了500萬美元。 美聯社

今年季前照樣又傳出紅襪對塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）、東洋大物鈴木誠也及其他一大票明星球員有興趣，但到頭來仍是只聞樓梯響，不見「錢」下來——直到他們出其不意地簽下了史托瑞。但找來史托瑞的一大目的，顯然是為了明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）篤定會在季後跳出合約所做的提前布局。對於紅襪開出的續約一年3000萬條件，波賈茲跟他的經紀人波拉斯（Scott Boras）自是不屑一顧。既然如此紅襪也得做好準備，明年順理成章地讓年紀相近的史托瑞接替他的游擊位置。

游擊手波賈茲(圖)在今年球季結束之後就可以提前跳脫合約，沒有一張天價合約是不可能留得住他，因此紅襪已提前找來史托瑞做準備。 美聯社

大丈夫要能屈能伸，更何況放棄眼下球季、展望將來的運作對紅襪原是家常便飯，光是最近十年他們就有過兩次這樣的經驗。在2013年拿下冠軍後，接下來兩年紅襪都淪於分區墊底，緊接著卻又三連霸分區冠軍並再次奪冠。前年二月貝茲走人後紅襪又在縮水球季混了個倒數第一，結果去年他們照樣有本事在季前不被看好下硬是殺出重圍，不但拿下外卡第一名還在季後賽接連踹翻洋基、光芒打進美聯冠軍賽。

如果不執著於這一季，紅襪季後將騰出大把薪資空間，大有機會一掃前幾年的沈寂，在自由球員及交易市場上大展拳腳。不只波賈茲，包括DH老將馬丁尼茲（J.D. Martinez，今年薪水1935萬）、伊瓦迪（年薪1700萬居先發投手次高的）以及本季表現不佳的赫南德茲（800萬）、捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez，700萬）都將在球季結束後成為自由球員，紅襪也將因此一口氣騰出七千多萬的薪資空間，絕對夠他們採買最大咖的自由球員像是游擊手透納（Trea Turner），甚至是打打賈吉（Aaron Judge）的主意。而且馬丁尼茲、伊瓦迪都有不低的交易價值，波賈茲更不在話下，都有機會讓紅襪在交易大限前拿他們換回幾隻潛力股。

紅襪要是能在季後挖角賈吉，不但能增強實力，還可以重擊洋基士氣，雖然是所費不貲，但可能會有很好的效果。 美聯社

由此看來，對於紅襪的一時失利襪迷們大可不必怨歎。或許從季前突如其來簽下史托瑞開始，放眼未來的總管布倫就已經「在下很大的一盤棋」。畢竟在強敵環伺的美聯東區要年年保有競爭力原就不易。對紅襪來說，今年如能打進季後賽算是撿了個便宜，更重要的反而是在波賈斯出走後能否留下另一位更年輕的招牌球星狄佛斯，並以他為骨幹配上某些頂級自由球員、農場上的後起之秀及透過交易打造一隻新生代勁旅。無論如何，在布倫的運籌帷幄下，未來數年內紅襪勢必有機會重返競爭者之列。