中職／非出身青棒名校又如何？ 是金子總會發光

前職棒名將曹竣崵的大兒子曹祐齊，上週三在爸、媽(傅姿伶)和弟弟曹祐寧到場見證下，完成中職生涯初登板，對富邦悍將先發3局失3分無關勝敗，雖然投球內容平平，不過曹祐齊才19歲，未來還有無限可能，如果持續進化，過幾年絕對有機會成為味全龍先發輪值重要一員。

事實上，曹祐齊青棒時期並非棒球名校出身，而是來自實力中上的球隊大理高中，其實他在長安國中時，包括平鎮高中、穀保家商都有意找他入隊，只是，最終他選擇進大理打球，去年高中畢業投入選秀，獲味全第2輪指名，簽約金400萬元。

去年選秀多達157人報名，結果只有37人獲球團指名，另120人落選，曹祐齊等於是第10人獲青睞，順位算相當前面，原本味全還擔心他在第2輪前面就被其他球隊選走，還好憂慮沒有發生，也讓味全教練團直呼：「撿到寶！」

當初曹祐齊選讀大理自有其道理，他認為讀棒球名校隊友都很強，可能因競爭激烈會更進步，但也可能因此沒有舞台發揮，從此一蹶不振。還有，大理青棒總教練黃文生是曹竣崵美和時期的教練，曹祐齊在大理打球，曹竣崵比較放心。

曹祐齊在大理發展持續進化，升上高年級扛球隊王牌重擔，教練團為了保護他，3年期間兩度長時間「關機」沒實戰投球，也沒有在右手肘發炎不適的情況下被硬「操」，雖然少累積一些比賽經驗，不過能讓手臂充分休息，沒有過度使用的問題。

曹祐齊在高中時期沒有過度出賽，手臂有特別保養，現在反而能健康地在職棒狂飆火球。 聯合報系資料照片

以曹祐齊不俗的投球機制和協調性，加上極速逼近150公里，未來的確有可能超越老爸在中職生涯成就，曹祐齊的例子也充分說明，非青棒名校也能產出好球員。曹竣崵中職生涯出賽251場，其中45場先發，戰績27勝30敗12中繼32救援、防禦率3.07。

曹祐齊高中同學兼投捕搭檔李展毅，身高188公分、體重115公斤，身材條件不俗，他在大理國中打球時完全沒有青棒名校有興趣，只好直升高中部，結果他打響「重砲鐵面人」名號，頗受球探矚目，去年高中畢業投入選秀，味全第3輪指名，進職棒與曹祐齊再聚首，球團計畫將他養成一壘重砲手，他和曹祐齊如果之後在職棒發光發熱，絕對能擦亮大理青棒招牌。

富邦悍將投手江國豪也是一例，他在彰化藝中國中部原本「主業」是捕手，由於表現平平，青棒名校根本看不上眼，畢業後他來到名不見經傳的麥寮高中改練投手，高一球速才120公里，經長期磨練，高三才成為主戰投手，升上台體大多次入選國家隊，2019年選秀富邦第1輪指名選入，成為麥寮青棒隊史第一位職棒球員，隔年單季奪9勝，現為牛棚主力，寫下麻雀變鳳凰驚奇篇章。

悍將投手江國豪也不是高中棒球名校出身，但在2019年選秀會第一輪第三順位被富邦選中，很快也獲得球隊重用。 聯合報系資料照片

前職棒教頭陳威成的兒子陳冠偉，青棒時期在彰化藝中打球，彰藝在高中木棒聯賽史上，最佳成績和麥寮一樣都在16強止步，陳冠偉彰藝、台體大時期能見度都不高，也不像江國豪是國家隊常客，2019年投入選秀，味全龍第21指名才挑他，可見期待值並不高；順帶一提，陳冠偉是彰藝青棒隊史首位職棒選手。

加盟味全之後，陳冠偉技術持續成長，不但球速飆破150公里，表現也相當令人激賞，一軍生涯累計出賽34場，總共投31.2局，拿下4勝1敗11中繼、防禦率1.71，以自身經歷證明，即使出身非青棒名校，選秀順位也後面到不行，只要肯努力，依舊能在職棒殘酷舞台佔有一席之地。

另外，像是統一獅雙胞胎陳重羽、陳重廷是嘉義高中校友，上禮拜中信兄弟吳哲源對統一先發7局無失分奪勝投，他則畢業於東勢高工，今年表現中規中矩的統一野手施冠宇出身陸興高中，他們都不是來自於一級青棒強權，但目前都在職棒奮鬥。

東勢高工並非棒球名校，在總教練林仲秋多年的耕耘之下，終於培育出吳哲源(圖)與黃竣彥兩位職棒球員。 聯合報系資料照片

現役非名校的青棒球員也有幾人頗受矚目，包括白河商工右投尹柏淮，最快球速飆到153公里，由於身高175公分，體重近百公斤，重裝體型配上渾重火球，被稱為「台灣平良海馬」，彰藝190公分高的右投沙子宸，極速突破145公里，吸引不少中職和國外職棒球探目光。

玉里高中右投、綽號「金剛」的洪庭文，今年高中木棒聯賽球速逼近150公里，登板投球時不少球探拿著測速槍瞄準他，未來性也備受期待。