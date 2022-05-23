日職／燕子高飛、猛牛無力 衛冕軍呈現兩樣情

2021年球季的日本職棒一個大亮點就是「鹹魚大翻生」，而且同時發生在中央、太平洋兩聯盟，長年墊底的球隊同時成為聯盟優勝，跌破一堆專家眼鏡。

中央聯盟的養樂多燕子隊、太平洋聯盟的歐力士猛牛，不僅2020年都是整季勝率不及4成的墊底隊伍，而且在此之前，兩隊的近5年都是3次墊底，連續兩年（2019-2020）都吊車尾。結果在高津臣吾、中嶋聰兩名監督的帶領下雙雙躍居為所屬聯盟優勝隊伍，年底還上演被譽為近年來日本職棒最精采的「日本一決戰」。最後由養樂多隊以4勝2敗取得勝利，獲得隊史相隔20年之久的日本總冠軍榮耀。

在上演大驚奇的戲碼之後，這兩支去年優勝隊伍今年的狀況如何呢？是否只是「一季行情」？還是已經看到另外一個連霸王朝的開始呢？在本週開啟的兩聯盟交流戰之前，來觀察養樂多燕子隊、歐力士猛牛兩支尋求衛冕的球隊走向。

首先來看看去年日本一球隊養樂多。至今仍以超過6成的勝率獨居中央聯盟第一，穩定地朝著隊史自從1992-1993年以來、相隔近30年之久的連霸目標邁進。養樂多雖然今年的團隊得分166分只排名第三、團隊打擊率0.231倒數第二，不過團隊防禦率0.283、總失分144都是聯盟第一。在監督高津臣吾的打造之下，已經悄悄成為一支「守優於攻」的隊伍，這是過去幾年的養樂多所完全無法想像的球風。

其實養樂多隊投手群去年就已經大大地脫胎換骨，團隊防禦率從2016年起到2020年的逐季4.73、4.21、4.13、4.78、4.61，連續5年超過4的團隊防禦率大幅進步到3.48。今年他們又更上一層樓，在打擊群的優勢不若過去幾年明顯情況下，仍然能夠力退巨人、廣島等隊，在交流戰之前爬上第一，投手群表現功不可沒。尤其是今野龍太、田口麗斗、清水昇、梅野雄吾、守護神麥可高夫（Scott McGough）等人合組的堅強牛棚，後援投手平均防禦率只有2.01，更是養樂多投手群的最大蛻變。打擊群方面，塩見泰隆、山田哲人、村上宗隆、中村悠平等主力仍保持穩定，等到洋砲桑塔納（Domingo Santana）歸隊，傲人打線將回歸，連霸之路也將更加平坦。

相對之下，歐力士猛牛隊的狀況就沒有這麼順利。雖然目前勉強暫居第三，不過交流戰之前勝率不到五成（22勝24敗），與首位樂天的勝差也高達6.5場，連霸陷入苦戰。

歐力士有有日本第一強投山本由伸（右）坐鎮，但仍必須指望去年全壘打王杉本裕太郎（左）能夠盡速復活。 擷圖自歐力士球團官方推特

歐力士最大的麻煩是打擊低迷，團隊打擊率0.216、總得分121分都是兩聯盟最慘的成績。尤其以去年大爆發拿下全壘打王的杉本裕太郎陷入低潮，打擊率長期突破不了1成，至今只有0.159、2支全壘打、8分打點最傷，就看他最近連續4場出現安打、包括5月21日擊出相隔超過1個月之久的本季第2支全壘打出現，能否就此擺脫低潮。另外兩名主力紅林弘太郎、後藤駿太打擊率分別只有0.164、0.184，拉維洛（Rangel Ravelo）、瓦雷拉（Breyvic Valera）兩名洋將又不濟事，偏偏陣中的打擊王吉田正尚確診之後歸隊不久又因傷而登錄抹消，屋漏偏逢連夜雨。

好消息是交流賽之前帶著3連勝橫掃聯盟第一樂天的勝果，加上有目前日本第一強投山本由伸坐鎮，還是大有可為。而且去年稱霸交流戰的正是歐力士，猛牛軍團的反攻現在正是大好時刻！