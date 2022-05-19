非官方新制上路 北市福林挑戰LLB的第一次成指標

台北市福林國小在4月底拿下謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍，奪得LLB世界少棒聯盟代表權，將參加6月27日至7月2日在韓國首爾開打的亞太區錦標賽，這也是首次以非官方名義出征，在新制上路後，福林將挑戰第一次，不僅是少棒，也是三級棒球球隊的指標。

2020年底中華棒協開會決議，參加LLB世界少棒聯盟以及小馬聯盟賽事的代表隊未來不再使用國家隊名稱出征，而是改由各縣市代表出賽，去年三級棒球代表隊因疫情無法出國，今年在國外疫情逐漸解封下，可望恢復國際賽，而今年將會有代表隊得自籌經費出國，目前已產生的代表隊，少棒包括北市福林(LLB)、高市中正(小馬)，青少棒則有中市中山(LLB)，而青棒則是桃市平鎮(小馬)，而第一槍將由福林開出。

福林已有大致規劃，首先是簽證，由於韓國目前不開放個人旅遊簽證，要入境得由台灣世界少棒聯盟根據團隊名單造冊，委由韓國在台辦事處協助申請簽證才行；接著是疫苗，因應大會規定要打兩劑疫苗且滿14天才能參賽，預計6月24日出發，選手必須在6月9日前施打完畢。

而屆時代表隊將穿什麼球衣出賽？台灣世界少棒聯盟為代表隊訂製了兩套印有「Chinese Taipei」非官方LOGO的球衣，已有樣式可供參考，很明顯與官方款式區隔。

代表隊非官方LOGO的球衣樣式已出爐。 台灣世界少棒聯盟／提供

至於經費則是代表隊最大問題，福林總教練章子健指出，報名費為4千美金(包含選手村飲食、交通)，加上機票、服裝裝備、移地訓練等費用，初估需要台幣300萬，台北市政府可望補助100多萬，差額也期待贊助商能夠協助，「陽信銀行與頂新和德文教基金會一直都有支持球隊，也會尋求他們的幫忙。」

而為了適應首爾當地人工草皮場地，福林預計借用天母球場訓練8到10次，等到6月2日學生畢業考結束後，將統一集中住宿管理，採取類似「泡泡模式」，避免染疫風險，畢竟打LLB每個球員都要上場，缺一不可。

桃園市仁善國小是最後一屆穿上國家隊球衣參加LLB世界少棒聯盟賽事的球隊。 仁善少棒／提供

章子健坦言，疫情下出國參賽增加許多困難，但能成行是球隊的紀錄，希望克服萬難，而行政手續繁雜加上經費籌措都要靠很多人幫忙，福林也希望做好範本，讓後人可以追尋。