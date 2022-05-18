中職／桃猿洗板打擊排行榜 新面孔展現換血成果

這幾年的中華職棒各隊實力相距並不遠，常有激戰到例行賽的最後一兩場才分出高下。不過今年戰況卻是呈現三個區塊，樂天桃猿一路遙遙領先，勝率超過0.75；中段班的中信兄弟、味全龍及統一獅則是互咬，勝率都在5成上下，勝差相差不大；原本被期待有新氣象的富邦悍將，在攻守都乏力情況下則是大幅度落後，不但率先20敗，而且連2成勝率都不到。

在團隊表現方面，投手部份屬桃猿表現最佳，其他四隊的團隊投手成績差不多。守備部份則是富邦失誤率特別高，不過樂天及統一也不少，中信則以超過0.98以上的守備率表現最優異。打擊表現則與戰績排名成正比，暴力猿打線趨近3成打擊率，而兄弟、龍隊及獅隊則約在0.270上下，悍將則是連0.220都不到。

打擊狀況的差異從打擊排行榜就可窺知一二，雖然榜首及榜眼不是樂天球員，但目前榜單中首頁共排了前15名，就有6位是暴力猿打者。其中包含陳晨威、林立、成晉、陳俊秀、林泓育及梁家榮。這還不包含打席不足而未名列榜單的林承飛及藍寅倫，他們的打擊率都有前7名的水準。這表猿隊示先發打線可以排出8位聯盟頂尖打者，著實令其他球隊難以招架。

暴力猿打線長期由陳俊秀(圖)、林泓育等穩定的打者坐鎮，球隊團隊打擊率高，得分效率好，戰績自然不會太差。 聯合報系資料照片

實際上，桃猿無論團隊或個人，一直以來都是都是打擊排行中的佼佼者。即使去年比賽用球恢復係數下修到平均0.550，打者的火力明顯全面弱化，被認為是「打者現形記」的一年，但樂天團隊仍繳出0.281的成績，與其他隊打擊年差不多。主要是他們的打線成熟，會針對不同狀況調整攻擊策略，而且揮棒角度、選球技巧純熟，強攻、巧取都有辦法，整體打擊表現自然是高人一等。

團隊表現要亮眼，需要有許多球員一起貢獻，他們並非只有靠特定球星來扛，而是多點開花，陳俊秀、林泓育及林立是榜單前十傑的常客，陳晨威常出現在約10~20名的位置。不過桃猿總是江山代有才人出，今年又竄出兩位好手搶攻排行榜，分別是球隊期待已久的梁家榮，以及球隊改披紅袍才逐漸受重用的成晉。他們兩人的出現，代表內外野手的換血，更展示球隊對於新秀養成的成果。

雖然桃猿當年捨陳子豪(左3)選梁家榮(右3)，錯失台灣哈波，但梁家榮今年的表現優異，也算不枉費球隊當年的首輪指名。 聯合報系資料照片

比較難以想像目前打擊排行人數第二的球隊，竟是去年打擊墊底的味全龍。他們目前有四位球員名列榜中，包含郭天信、吉力吉撈．鞏冠、李凱威及林智勝。其中郭天信與李凱威去年就有入榜，代表龍隊當年選秀及養成的成功，他們確實有在中職打天下的本領。另外下半季及季後入隊的吉力吉撈．鞏冠及林智勝，則看得出來球團對於弱點的著墨。除了球員本身的努力外，龍隊的名單看得出球團及教練團的努力，難怪他們才第二年就頗具競爭力。

中信兄弟目前則是有三位球員在打擊排行榜前15名，分別為江坤宇、許基宏及王威晨。這不是令人意外的名單，出乎預料的是沒有雙子星的其中一人，詹子賢及陳子豪今年都出現低潮。由於中心打者低迷，讓中信開季時表現跌跌撞撞，不過還好他們板凳深度足夠，慢慢開始有球員頂上。在出現競爭的狀況下，雙子星有復甦的趨勢，不過還需要長期觀察。

統一獅及富邦悍將則各只有一位球員入榜，獅隊主要過去榜單上的常客外野三帥，林安可及蘇智傑目前都在傷兵名單，因此只剩陳傑憲獨自入榜，但仍暫居榜首，顯現他的不凡打擊實力。悍將過去扛最久的林益全出現生涯最大低潮，過去幾年常上榜的胡金龍、張正偉都已遭釋出，加上球隊頻頻更替打線，目前只有3位球員符合上榜資格，進入前15傑的只有范國宸。

棒球是團體運動，要能夠有好的得分能力，就需要打擊的串聯。目前打擊排行榜中一片紅海，代表樂天已逐漸找回以往暴力猿的霸氣，而且還有新面孔出現，顯示他們一代接一代，強打源源不絕，沉寂兩年後換血有成，後續就看教練團如何維繫球員好手感，才能再現昔日的桃猿王朝。