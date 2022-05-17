東西區決賽預測 塞爾蒂克、勇士總冠軍賽見

忘記太陽「搶七」被爆，太陽太失常，忽略公鹿「搶七」被坦，公鹿已經力竭。接下來NBA季後賽最精采好戲是東區決賽「塞爾蒂克vs.熱火」，西區決賽「獨行俠vs.勇士」。

東區：塞爾蒂克更猛

塞爾蒂克本季在例行賽與熱火對戰3場，戰績2勝1敗，其中一場贏17分、另一場贏30分，但最近一場卻是輸給熱火8分。 歐新社資料照片

東區防守最好的兩支球隊熱火vs.塞爾蒂克，這組對決從個人防守到團隊防守，從三分球對轟到一對一單打，從創造錯位到快速攻防轉換，每個攻防細節對決都讓人興奮。

塞爾蒂克進攻火力更猛，進攻選擇更多，攻防武器比熱火更多樣，東區決賽除了拚防守、團隊，進攻得分同樣能決定系列賽走向，我看好塞爾蒂克從東區出線。

熱火原本強項有三：1、防守，2、巴特勒，3、團隊合作。面對同樣能打出高強度、身體對抗和協防系統，創造錯位能力更好的塞爾蒂克，熱火的防守、強度、團隊合作優勢變得極為有限，僅存的優勢是小前鋒巴特勒的帶隊能力和堅韌性格。

塞爾蒂克擁有四門進攻利器，泰托姆、布朗、史馬特、霍福特，還有三個出色奇兵角色球員懷特、威廉斯、泰斯，綠塞進攻選擇、一對一、三分火力都比熱火更加出色豐富。

熱火的進攻得分，對上塞爾蒂克系列賽會出現問題，除非熱火場場都能投出瘋狂三分雨，否則塞爾蒂克在對位、三分、錯位和一對一球星單打都有更多優勢。

賽前預測：塞爾蒂克4：2熱火

西區：勇士更特別

獨行俠本季在例行賽與勇士對戰4場，戰績3勝1敗，但是輸球的那場輸了38分之多。 歐新社資料照片

獨行俠「搶七」大戰淘汰太陽，讓例行賽64勝，被視為聯盟最好、最完整，更是爭冠最熱門球隊太陽下場淒慘。

美國TNT電視球評巴克里看好獨行俠在西區出線，巴克里看好獨行俠擊敗勇士的理由，唐西奇一對一無人能擋，布朗森、丁威迪手感正火，信心爆棚，獨行俠擁有比勇士更具殺傷力武器。

勇士攻防武器看起來比較單調、不夠豐富，內線身高又沒有優勢和牽制力，經常擺上的是五小陣容，禁區最高就是201公分前鋒威金斯或203公分射手前鋒波特(傷停中)。

我的看法跟巴克里相反，勇士是一支「非常特別」球隊。面對聯盟最佳長人，同時是兩屆年度MVP中鋒約柯奇帶領的金塊，勇士五戰收工，面對聯盟籃板、抄截、火鍋第一的灰熊，勇士短兵缺將又沒有總教練柯爾臨場，但勇士還是六戰收工。勇士優勢在防守、團隊和後場深度，這幾個特色正好能對位獨行俠。

獨行俠王牌後衛唐西奇一對一沒人守得住，高位擋拆深入禁區或兩翼分球，創造力十足，布朗森、丁威迪近況奇佳，得分手感出奇的好，比攻防武器和王牌球星，獨行俠確實更佔上風。

獨行俠可以欺侮太陽，唐西奇能單打剋制保羅，但勇士球風和對位、團隊防守體系跟太陽全然不同。勇士將在這個系列賽出線，柯瑞、普爾、湯普森能給獨行俠防守製造最大麻煩。

賽前預測：勇士4：2獨行俠