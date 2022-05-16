中職／富邦慘輸興農全本土牛 高薪老將難辭其咎

富邦悍將今年開季打出4勝22敗、勝率0.154的糟糕戰績，持平而論，以富邦投入的龐大資源，還有現有完整陣容，根本就不應該繳出這樣的成績，甚至比富邦「前身的前身」興農牛還慘，相信是許多球迷所始料未及的。

2010年興農兵強馬壯，先發投手有陽建福、林英傑、林其緯、正田樹這4名十勝等級強投，牛棚有高津臣吾、沈鈺傑、蔡明晋、沈福仁坐鎮，還有能先發又能中繼的張耿豪，整體戰力堅強；打線則有張泰山、林益全、許國隆、鄭達鴻等強打，總冠軍戰卻意外4戰遭兄弟象橫掃。

隔年興農鐵了心樽節開支，實行「全本土政策」，完全不請洋將，一度只有8名本土投手可用，遭外界戲稱「興農八壯士」，當年興農球員後來私下透露，「其實2011、2012年球隊沒找洋將，球季還沒開打我們就知道會墊底了。」

其實，全本土牛打線還是相當強悍，2011年興農團隊打擊率0.281、場均得4.6分，2012年興農團隊打擊率0.285、場均得4.3分，其實和其他球隊差距並不大。

但投手戰力舊天差地遠了，由於一軍少了3洋投，必須靠土投撐場，導致投手群燃燒殆盡，2011年興農團隊防禦率4.83，隔年5.39，都比全聯盟平均值高出許多。投手崩盤反映在戰績上，2011年度勝率0.385、隔年0.330都是墊底，而且其他球隊拜「興農大進補」所賜，勝率都超過5成。

興農牛在2004~2005完成二連霸，但是到了2011年時淪為勝率3成多的殿底球隊，讓球迷不勝唏噓。現在富邦悍將兵強馬壯，但卻比當年的興農牛還要慘，實在是有些不可思議。 聯合報系資料照片

回到富邦，今年球季開打前富邦找齊6洋將，主力球員幾乎沒有傷兵，洋將加本土選手團隊薪資逾1.5億元，遠超過當年全本土牛約5000萬元的團隊薪資，且富邦投入的資源、資金和心力，加上龐大後勤團隊、豪華顧問群，這些都不是當年興農可比擬的。

結果，今年富邦一再刷新中職史上開季最差紀錄，不但不如興農全本土牛，還比第一金剛糟糕，甚至比1994年俊國、1996年興農還差；順帶一提，同為金控球隊，富邦悍將年度預算大大超過第一金剛，但繳出來的戰績卻是半斤八兩。

去年下半季富邦長時間只有「1名洋將」應戰，為什麼這樣說？因為真正算的上戰力的只有羅力，育成洋投優瑪實力和本土投手差不多，南非洋投迪倫在球隊爭季冠軍無望之時才加入戰局，即使球團制服組沒有提供充足洋將戰力，洪一中執教的富邦，去年下半季依舊繳出0.456勝率，年度勝率也有0.466。

富邦悍將去年球季洋投主要只靠羅力撐場，他的戰績也僅有7勝9敗，但球隊至少還有4成多的勝率。 聯合報系資料照片

去年球季結束洪一中轉任顧問，丘昌榮接掌兵符，領隊也換成林華韋，教練團成員大幅走馬換將，春訓氣象一新，氣氛好的不得了，大有逐鹿中原之勢，球季開打卻一瀉千里，打擊熄火、守備頻出現離譜失誤，媒體大篇幅報導，球迷熱烈討論，各隊盡力大進補。

「春訓結束那一刻，今年戰績就決定了。」這是一位球界人士所說過的名言，意指春訓的重要性。

洪一中帶兵的富邦，春、秋訓之操不在話下，甚至還有富邦球員被操到吐、操到兩腿抽筋，久久不能自己的新聞，也因此，在球隊本土選手體質不佳，洋將戰力屢沒到位之際，「紅中富邦」仍維持一定競爭力，2020年下半季甚至只差1場勝利，就能打進總冠軍戰。

今年富邦教練團改組，春訓的整體訓練量明顯不如洪一中時期，有沒有好好練球，場上見真章，絕對騙不了人，王貞治說過一句名言：「如果不斷苦練，運氣也會站在你這邊。」富邦現有陣容和去年下半季完全一樣，而且沒有傷兵，洋將戰力更充足結果打到第27場就23敗，試問，今年春訓富邦到底在練什麼？沒有苦練又奢談運氣。

陽耀勳4月8日在延長11局敲出再見安打，才在3連敗之後辛苦幫助富邦悍將拿下本季首勝，艱難的開胡過程顯示球隊沒有做好足夠的準備。 圖／富邦悍將隊提供

富邦有沒有想過一個問題，為什麼旅外好手，像是江少慶、張進德，進來球隊表現愈來愈差？為什麼大學好手，好比說李宗賢、王正棠、范國宸，來到球隊這麼久依舊難擔大任？為什麼高中一流球員，舉凡戴培峰、楊晉豪、胡冠俞，加盟富邦卻沒看到長足進步？

關鍵在於富邦沒有建立良好團隊文化，隊內選手間也沒有形成足夠競爭力和競爭意識，球員缺乏鬥志、抗壓性和良好的團隊意識，個人英雄主義盛行，長久以來宛如大染缸，不管你多優秀，進來有很高比例會弱化，陣中資深、高薪球員未以身作則，絕對要負最大責任。

今年富邦要打進季後賽機會不高，如果球團真能痛定思痛，了解問題不在教練團，而是有更深層的難解習題，真正願意好好解決問題，那就不枉費這幾年所繳的「學費」了。