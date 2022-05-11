中職／傳承兄弟優良守備 江坤宇成黃金游擊接班人

游擊手是今年球季中華職棒話題最多的守備位置，由於守備範圍寬廣，又必須以撲接、擋球來處理各種彈跳、平飛球、高飛球，且反應時間非常短暫，因此是號稱守備界的大魔王。目前包含富邦、統一就面臨游擊的問題，味全則是靠眾多好手輪番上陣，樂天及中信由平鎮高中出品的林承飛及江坤宇把關，成為游擊區最穩定的球隊。

平鎮高中是近10年青棒比賽的強權隊伍，所出品的球員常成為中職選秀會前段的搶手貨。他們更是盛產內野好手，包含李灝宇、劉基鴻、林立、范國宸、林承飛、江坤宇等都是球隊中的主力戰將。其中最特別的是五隊都可以排出平鎮游擊陣容，包含中信江坤宇、樂天林承飛、味全拿莫．伊漾、統一林靖凱及富邦李宗賢。不過其中林靖凱及李宗賢過去並非專業游擊手，因此是目前比較有狀況的球員。

眾多游擊手中表現最令人驚豔的球員，是目前身披黃金戰袍、已經連續獲得兩屆金手套的江坤宇。在平鎮時期，他就被視為是攻守俱佳且成熟的球員，過去就曾拿下全國三級棒球錦標賽高中組打擊獎，還獲得黑豹旗全國高中棒球大賽最佳游擊手，這兩個獎項足以代表他的打擊及防守都具有一定水準。因此在2018年中職季中選秀會，中信兄弟在第三輪第三順位將他帶走，是該屆第一位被挑走的高中畢業內野手。

中華職棒歷年游擊金手套獎，黃衫軍已經拿下超過10人次，兩年前接班的江坤宇依舊維持這個良好傳統，連續兩年都獲獎。 聯合報系資料照片

江坤宇加入黃衫軍後，因為當時球隊游擊防區有王勝偉坐鎮，因此前面的一年半幾乎都在二軍磨刀，只有短短3場的一軍出賽。2020年成為江坤宇生涯的轉捩點，王勝偉因為前一年季後參加世界棒球12強賽，季初調整不及，生涯首度開季沒在一軍。前兩戰球隊由岳東華擔任先發游擊手，第三戰改由江坤宇擔任，由於他攻守表現俱佳，讓教練團不但沒有因為主將缺陣而煩惱，反而是一試成主顧，從此之後讓他成為中信兄弟的主力游擊。反而是前一年還是國手的王勝偉，因為後浪來襲，頓失機會只能成為替補球員，2021年更是幾乎都在二軍，連季後賽都未被選入名單中，最後在今年轉戰富邦悍將。

會讓教練團愛不釋手，主要原因在於江坤宇是一位穩定度十足的球員，即使很年輕卻頗有大將之風，而且很少有大起大落的情況發生。這主要是因為他在平鎮高中時期就已經打下不錯的基礎，球隊除了對於基本功的訓練外，還有對於抗壓性的磨練。他當時不但擔任隊長，打線上也是開路先鋒或中心打者，不但幫助球隊拿下冠軍，自己還抱回最有價值球員。這些都表示江坤宇除了球技高超外，心理素質成熟而且穩定。

江坤宇(左)的防守無論是跑位、接球、傳球都十分穩定，讓中信游擊區如銅牆鐵壁，有效降低球隊失分。 聯合報系資料照片

江坤宇不單是打擊時能提供火力，更重要的是他負責最困難的游擊防區。在對方打擊前，他會先依照打者的攻擊習性，以及投捕之間的配球，先行移到對手較高機率的擊球落點。而且他夠專注，在球被打出後有很好的判斷能力，可以快速移動到位，因此他有較大守備範圍。即使需要撲球，他依然有可以對於球的走向、速度有很高的掌握度，這也造就他令人驚嘆的「柯基撲」。江坤宇移動時步伐很穩，不會因為急於移動就腳步混亂，這有助於提升接、傳球的順暢度，降低失誤的機會，讓他的防區猶如銅牆鐵壁。

擁有好的游擊手，可以減少穿越安打，還可以避免失誤，這無形增加投手的安定感，可以效率降低失分。黃衫軍過去在這裡有很好的傳承，從葛雷諾、陳瑞振、王勝偉到江坤宇，每個世代都有金手套級的游擊手。江坤宇才21歲，已經成為黃金游擊手接班人，只要沒有傷痛問題，應可再戰超過10年，讓中信兄弟持續維持守備優勢的傳統！