日職／樂天怒濤10連勝 黃金週後與巨人分處天堂及地獄

日本一年一度的黃金週已結束，在這長達10天的連續假期後，兩聯盟的排名也出現了一些變化，其中從開季以來幾乎一直都在央聯首位的巨人，更在這段期間丟掉了龍頭寶座。

巨人今年展現要奪回優勝的氣勢，在4月初就登上央聯首位，月中還跟居次的廣島互有糾纏，之後逐漸甩開對手，在黃金週前拉出最大的勝差，沒想到連續假期一開始，巨人的戰績就一瀉千里，先是4月29日起在自家主場東京巨蛋的系列戰，對上本季出乎意料墊底的阪神竟然慘遭3連敗；接著遠征廣島，3連戰中也僅取得1勝；最後回到東京巨蛋，與居次的養樂多正面對決，結果再度3戰皆墨，前一次在主場6連敗已經是18年的8到9月間的事了，黃金週的9場比賽只有1勝8敗，使得巨人不但失去首位，甚至還一舉掉到第3名。

黃金週期間巨人的投打嚴重失調，首先是這9場比賽中用了7名先發投手，包括王牌菅野智之、高橋優貴、赤星優志、戸郷翔征、堀田賢慎及2名洋投梅西迪斯（C.C.Mercedes）、修梅克（Matt Shoemaker），但有6場先發投不滿6局，其中4人陸續下放二軍，菅野是在29日投球時右肘不適，新人赤星、堀田下放調整，而梅西迪斯則是因調度關係，無論如何，巨人近期的先發投手輪值可以說是遇到了困難；之前表現平穩的牛棚投手群也在黃金週紛紛出現失分現象，新人年就扛起守護神重責的翁田大勢也在8日的比賽救援失敗，使得球隊被逆轉而吞下個人生涯首敗。

菅野智之在黃金週假期第一天先發，結果只投3局就下場，之後發現右肘有傷勢，隨即下二軍休養。 聯合報系資料照片

巨人在黃金週前的團隊防禦率是優異的2.91，黃金週大幅攀升到5.70，是這波戰績不佳的主因，不過打線上面少了2名主力打者也是另一個原因，首先是當家游擊手坂本勇人在4月底因右膝韌帶傷勢離開一軍，接著是全隊打擊率最高的二壘手吉川尚輝，因觸身球導致左肩胛骨挫傷而在6日下二軍休養，少了這2名主力打者的巨人軍打線，其他打者在5月的表現可說是同時低潮，先發打者中只有丸佳浩及新洋砲沃克（Adam Walker）的打擊率超過2成5，團隊打擊率在黃金周前後分別是2成56及2成08，差距明顯可見。

一樣的龍頭，黃金週後過後卻是兩樣情，洋聯的樂天在4月中與當時首位的軟銀糾纏數天後名次互換，之後便獨居首位，進入黃金週後的8場比賽更是全部未嘗敗績，8日的比賽在宋家豪力守9局下半，進入延長賽後戲劇性地在10局上半由第4棒島內宏明打出超前的陽春砲，最終贏得比賽，這場勝利不但是宋家豪本季的首勝，也是松井裕樹領先聯盟的第10次救援成功，更讓樂天從4月26日開始10連勝(11連不敗)，這也是球團史上新紀錄，這波10連勝使得樂天的戰績來到23勝6敗1和，勝率近8成，即使在第2名的軟銀同樣也拉出一波6連勝的狀況下，仍與其保持著4場的勝差。

樂天在投手方面的優勢是目前戰績暫居龍頭的主因之一，包括田中將大、則本昂大、岸孝之、涌井秀章及早川隆久在內的5名國手級主力，再加上今年表現不錯的瀧中瞭太，樂天的先發輪值幾乎是全日職最強，這也讓樂天的先發投手防禦率只有2.48，僅高於羅德；後援投手的投球內容也很精彩，宋家豪、松井及去年不穩的布希尼斯（Alan Busenitz）3人的防禦率都在1.20以下，使得後援的團隊防禦率只有2.42，雖然在聯盟排第3名，不過在先發後援兩方都各盡其職的狀況下，樂天擁有堪稱全聯盟最穩定的投手戰力。

田中將大今年找回神之子身手，本季5場先發都是優質先發，拿下3勝，防禦率只有1.46，帶領樂天先發投手群投出優異成績。 擷圖自樂天金鷲官方FB粉絲團

樂天的團隊打擊率是2成48，總得分是128分，雖都不是聯盟最高，但僅輸給軟銀，打線上還是比較依賴前段棒次，分居第1、3棒的西川遙輝及淺村榮斗是攻擊主力，2人的得點圈打擊率都在4成以上，也是球隊主要打點製造機，尤其是西川，今年轉到樂天後有望再創個人高峰，目前打出3成06打擊率、5轟及24分打點的成績，還有8次盜壘，這些再加上包含上壘率、得點圈打擊率等的各項打擊數據都排聯盟前5名，令人意外的是長打率超過5成，OPS也超過1，都是聯盟最高，補進西川對樂天來說也是本季能打出這麼理想戰績的關鍵之一。

黃金週過後，樂天與巨人分處天堂及地獄，而以目前球隊的狀況來說，樂天有一定的優勢能維持龍頭，但巨人可就要避免被只剩1.5場勝差的中日追上了。