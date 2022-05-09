日職／季中換帥難扭轉戰局 少數成功也是短命政權

阪神虎隊今年開季之後戰績低迷，竟然以9連敗開局，雖然4月底拉開6連勝，不過球季才剛開始就讓媒體炒作矢野燿大監督是否會在季中被解任的話題，對於這名去年奪下兩聯盟最多77勝的總教頭來說，情何以堪！

2000年之後日本職棒季中被解任的總教練，以同屬關西地區的歐力士猛牛隊最多，包括石毛宏典、柯林斯（Terry Collins）、岡田彰布、森脇浩司都待不滿整季就遭到撤換，其中石毛宏典最慘，2003年只帶了20場比賽，就因戰績不佳換由外籍的打擊教練里昂（Leon Lee）接手。

不過，觀察近20幾年來季中更換總教練的例子，真正能立即改變球隊命運的新教頭居少數。而且即使成功，政權也十分短暫。

2008年當時大石大二郎在5月23日從老外監督柯林斯（Terry Collins）手中接下兵符，球隊倒數第二（21勝28敗），結果他先以代理監督身分帶領球隊，成功讓羅茲（Tuffy Rhodes）、亞力士（Alex Cabrera）兩名洋砲脫胎換骨。大石因為改變球隊戰績而獲得肯定，在8月獲得真除，上任之後戰績54勝40敗1和，一舉帶領歐力士衝到第二名，還打進季後賽。

因為這樣的成績，大石大二郎隔年不僅季中獲得真除，隔年也順勢繼續留任。但結果第一年的好成績沒有帶到第二年，球隊投手群崩壞，團隊防禦率高達4.58，加上四大洋砲因傷紛紛脫離戰線，重創戰力，2009年球季歐力士掉到墊底，大石大二郎前一年大漲的身價反而大跌下去。選手時代是近鐵隊知名內野手的大石大二郎，職棒生涯僅有的監督資歷很快就宣告結束。

另外一個成功例子發生在中央聯盟，2010年養樂多燕子隊的小川淳司。當時前任監督高田繁戰績慘不忍睹，13勝32敗1和，敗場比勝場多達將近20場，小川淳司代理監督一職後，重用新秀畠山和洋，加上季中補進的新洋砲懷特賽爾（Josh Whitesell）打擊爆發，球隊戰績一飛沖天，代理期間戰績59勝36敗3和，勝率高達0.621。雖然最後養樂多隊還是只撐到第四名，與季後賽緣慳一面，不過驚奇的演出已經大大擠亂整個中央聯盟戰局。

與大石大二郎相同，小川淳司首度帶兵就讓整支球隊脫胎換骨，獲得球團高層肯定，2011年起正式扶正，而且一簽就是2年合約。比大石大二郎好的是，2011年小川淳司再接再厲帶領養樂多衝上第二名，他還成為隊史最快速100勝的教頭。2012年又打出第三名成績，扶正之後連續兩年殺進季後賽。不過可惜好光景沒有持續太久，2013-2014年因為養樂多投手群出現大問題，連續兩年團隊防禦率都超過4以上，因此連續兩年戰績墊底。

近期比較代表性的例子是2018年樂天金鷲隊的年輕教頭平石洋介。他在6月從梨田昌孝手中接下代理兵符，80場比賽戰績37勝41敗2和，雖然球隊還是墊底，不過0.474的勝率已經比梨田的0.339（21勝41敗1和）高出1成之多。隔年平石正式接掌一軍監督，以39歲成為「松坂世代」當上NPB一軍監督的第一人。極具領導氣質的平石洋介雖然歷經季中10連敗，最後還是帶球隊打進季後賽，獲得樂天球迷的肯定。但到了季後，把前一年墊底的球隊帶到季後賽的平石洋介，卻沒有獲得GM石井一久的肯定，將他轉任二軍總監。

平石洋介因不滿球隊安排而決定離隊，卻獲得其他洋聯球隊的肯定，先在軟銀當了兩年教練，今年起又被西武延攬，被視為這將是為輔佐未來監督松井稼頭央而做的人事布局。平石洋介今年才42歲，已經具有CS季後賽一軍監督的實績，加上橫跨多支球團的教練資歷，未來前景不可限量。