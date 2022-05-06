太陽宛如獨行俠天敵 唐西奇大招放盡卻是孤掌難鳴

獨行俠後衛唐西奇對太陽系列賽前兩戰場均40分、8.5籃板、7.5助攻，投籃命中率5成46，三分命中率4成32，簡直就像天神下凡，無人能擋。沒想到獨行俠兩戰都被太陽給幾乎打趴，毫無招架之力。

獨行俠對太陽系列賽G1最多落後21分，三分球39投16中，三分命中率4成1，相當夠水準。G2最多落後27分，三分球41中17，三分命中率4成15，仍是水準以上發揮。

獨行俠王牌球星唐西奇表現超凡，球隊也打出水準以上內容和投籃水平，但太陽還是遊刃有餘，輕鬆取得二連勝。七戰四勝系列賽太陽暫以2：0領先。從比賽內容、過程、對位、攻防數據表現來看，獨行俠輸在唐西奇兩個最重要左右護法失常失靈。

唐西奇連兩戰都有超全能的表現，但球隊卻一直被打趴，獨行俠隊友比他在奧運時斯洛維尼亞國家隊的支援還差，恐怕心中也會有孤掌難鳴之感。 美聯社

186公分後衛布朗森季後賽首輪對爵士，六戰場均27.8分、4.8籃板、4.2助攻，投籃命中率4成8、三分命中率3成3，布朗森一對一、突破、單兵攻擊打得比唐西奇更有效率。獨行俠恐怕需要準備一分至少四年8000萬美元合約，才有可能留下這名季後賽超神奇後衛。但是布朗森對上太陽，兩戰場均11分、投籃命中率3成1，三分命中率1成67，完全失常。

198公分後衛丁威迪對爵士系列賽六戰場均15.3分、4.3助攻，替補效率穩定，關鍵球把握十足。打太陽，丁威迪兩戰場均9.5分，投籃命中率只有3成38，首輪打爵士的威風，光環、手氣盡失。

布朗森失常丁威迪失靈，兩大得分主力被太陽鎖死，這只是看比賽，解讀勝負表相。布朗森不再能輕鬆取分，為唐西奇分憂解勞，創造空間，頻頻打進關鍵球，丁威迪少了替補上來經常式神來幾筆，為獨行俠注入瘋狂動力，有效拉開空間，獨行俠只靠唐西奇一人苦撐，攻防失序難以為繼。

獨行俠後衛布朗森(13號)在首輪對爵士打出超級球星水平，但第二輪對上太陽完全被守死，表現是判若兩人。 美聯社

太陽今年例行賽戰績聯盟第一，團隊合作、防守強度、紀律性、陣容深度都比獨行俠更出色，兩隊戰力檔次原本就不同。太陽戰術執行力、團隊合作都比獨行俠更加出色穩定，第一得分手布克，進攻全力位，投籃無死角。主控保羅是太陽第一王牌，節奏掌控完美，關鍵球把握性聯盟第一，211公分中鋒艾頓、213公分替補長人麥基建構禁區防線和高度、籃板，都是太陽面對獨行俠最大優勢。

太陽鋒線又快又硬防守又紮實，身高對位防守都有絕對優勢，198公分克勞德、布里吉斯，203公分強森正是獨行俠布朗森、丁威迪兩名後衛全面失靈熄火絕對關鍵。

獨行俠對位面對太陽 明顯輸在三個細節

1、防守：太陽G1投籃命中率5成1，G2命中率6成45，兩戰一共砍進250分，場均得分高達125，獨行俠那套防守和輪換遇上太陽，原本擋拆後創造「錯位」優勢都鴻而變成被壓制的點，這也是布朗森被徹底壓制，丁威迪進攻端幾乎消失原因。沒有頂級防守和禁區籃板、對位優勢，獨行俠打太陽，幾乎沒有還手之力。

太陽的防守又快又到位，守不住唐西奇(中)卻把其他人全守死了。 美聯社

2、保羅：保羅是今年季後賽第一王牌，太陽第四節、決勝期，球只要交到保羅手上，戰術執行、關鍵得分十拿九穩。獨行俠兩場比賽都守不好太陽，第四節也拿保羅束手無策，保羅就是太陽贏球最終解答。

3、戰術單調：獨行俠現在只有一套進攻套路，那就是唐西奇單打、持球，一個人負責全部，布朗森太矮，換防後持球點被徹底壓制，不是三分線外被堵死，就是突破到罰球線被困住，丁威迪仍在找手感，起伏更大。獨行俠防守不到位，進攻只靠唐西奇個人單打硬鑿和三分球手氣，太陽防線根本不放在眼裡。

獨行俠現在只能死馬當活馬醫，一拚防守，二堵保羅，三靠瘋狂三分，只要能打出超級瘋狂三分火力，展現更強更防守團隊，或許還能在系列賽偷到一勝。唐西奇心裡應該很清楚，被太陽淘汰是遲早的事，現在只能努力不要輸的太難看。