埔里奪權事件學經驗 少棒教練要記五種規則真的太難了

南投縣埔里國小在國小軟式聯賽16強賽被裁定奪權而落敗引起話題，事實上，少棒規則複雜，包括聯賽、選拔賽在內有五種不同規則，就連資深教練都要在比賽前對規則再熟悉一番，以防場上發生狀況。

下學期是三級棒球聯賽、選拔賽旺季，其中國小就有軟式、硬式聯賽，謝國城盃(LLB)、TOTO盃(PONY)、華南金控盃(U12)選拔賽，如果各項都參加或代表，不僅賽事密集，教練頭腦也要很清楚，因為每項賽事的規定都有些不同，得要瞭解規定才能做出最佳調度。

聯賽、選拔賽旺季到來，少棒教練要熟悉五種不同規則。 學生棒球聯盟／提供

包括距離、投手用球數以及特別規定，各項比賽都不一樣，規定距離來說，硬式比賽以華南金控盃(U12)的投捕距離最遠達15.54公尺，壘間則是22.86公尺，全壘打距離則是兩側67.056公尺、中間82.3公尺；謝國城盃(LLB)則是投捕距離14.02公尺，壘間18.29公尺，全壘打距離60.96公尺；TOTO盃(PONY)則是投捕距離15.24公尺、壘間21.34公尺，全壘打距離69.58公尺(兩側)、83.82公尺(中間)。硬式聯賽則是投捕距離15.24公尺，壘間21.34公尺；軟式聯賽則是投捕距離16公尺是少棒最長，壘間23公尺，全壘打距離70公尺(兩側)、85公尺(中間)。

至於球員再上場規定也不一樣，謝國城盃(LLB)每人都要上場，TOTO盃(小馬)則是只有先發九人可再上場，至於華南金控盃(U12)則是可以「投-野-投」，不過球員退場就不能再上場；至於聯賽也能「投-野-投」，「野-投-野」則是野手到投手丘至少要投完該局才能回到野手位置，否則得強制退場。

而投手用球數也不相同，聯賽設有《保護投手特別規範》，除了球數隔場限制外，投手每場最多可投6局，投球超過65球就不能擔任捕手職務，最多只能投90球得強制退場；而選拔賽的球數隔場限制更為嚴格，尤其謝國城盃(LLB)超過20球就要休息一曆日(一天)，投手人數要足夠，否則落入敗部相當不利。

少棒選手如白紙一張展開棒球路，教練要花費較多時間、心力，像埔里國小事件相當罕見，當下教練有意換投，但因疏忽而讓先發投手投到90球強制退場，帶了11人出賽已將兩名預備選手換上場，造成無球員可換，結果遭到奪權，資深教練表示，可能因疫情緣故，埔里才會只帶11人，第6局必須投完1人次才能換投，加上90球強制退場同時並行，這幾乎不會發生，「通常在板凳區最少會留一名球員，因為萬一球員身體不適或受傷才能更換，被取消資格比較可惜。」