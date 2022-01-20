資方荷包滿滿 為何2022年大聯盟還是開天窗？

聯合新聞網 / Dennis
2022年球季即將到來，大聯盟勞資雙方似乎沒有要重回談判桌跡象。 美聯社
2022年球季即將到來，大聯盟勞資雙方似乎沒有要重回談判桌跡象。 美聯社

就在2021年距離聖誕節還剩三個星期一個日子裡，有兩團西裝筆挺中年男子們在美國達拉斯一家高級酒店內會面。由於在此之前，雙方都已透過各種方式協商已久，並都認為自方都已經做出一定讓步，因此與會雙方此次會面都信誓旦旦，認為此次會面應當有所共識並達成協議。但事與願違的，雙方會面不到10分鐘時間就談判破裂，且不歡而散。會後，一方代表出面宣布：「美國職棒大聯盟即日開始封館。」

原本眾人以為，這次破局很有可能如小孩子吵架般，隔夜即逝。但眼看聖誕節已過，2022年隨即到來，如今2月份近迫眉睫，大聯盟勞資雙方似乎沒有要重回談判桌跡象。如果雙方繼續延宕新一輪勞資談判，那麼隨之影響到就是2022年春訓，甚至之後開幕日。

根據美國媒體報導，大聯盟勞資雙方目前在新的勞資協議上仍舊在許多議題上無法達成共識。身為勞方代表大聯盟球員工會主要訴求是：縮短FA年限、提前薪資仲裁年限、重新調整現有選秀制度和最低薪資加碼與提高奢侈稅門檻等。總而言之，就是想在收益逐年增加大聯盟官方與老闆們手中多分一杯羹。當然工會之所以會有這些訴求絕對不是無的放矢，也非貪得無厭。

大聯盟勞資雙方都已透過各種方式協商已久，並都認為自方都已經做出一定讓步。 美聯社
大聯盟勞資雙方都已透過各種方式協商已久，並都認為自方都已經做出一定讓步。 美聯社

其實依照媒體數據顯示，2021球季大聯盟球員薪資總額是下滑的，總共40億5000萬美金，與薪資巔峰時期，減少了將近2億美金，這乃是自2015球季以來新低。也許聯盟官方可以把一切過錯推給新冠病毒，可是2021年大聯盟球團可是在球場開放狀態下開打，相關商品與轉播收入可是遠比2020年時期來的多。況且2020球季球員是在自願減薪情況下出征，只為獲得雙贏局面，如今資方態度依舊強硬，甚至願意走上封館一路也在所不惜。不過這不代表球團不願意把錢投資在球員身上。

上個球季大聯盟雖然只有道奇薪資總額超出2億1000萬豪華稅最低門檻，但是仍然有多支球隊遊走在課稅邊緣，分別是：洋基費城人大都會紅襪教士太空人等。由於大聯盟是目前唯一沒有薪資上限的北美職業聯盟，但是豪華稅門檻無形對於這些豪門球隊在網羅球員上出現錙銖必較的現象，令球員在薪資談判上居於下風。這也是為何球員工會希望2022球季豪華稅門檻從原本的2億1400萬，提高至2億2000萬美金，藉此讓豪門球隊能有更多撒錢空間。

當然球員工會之所以會提出該項方案乃是其來有自。按照美國媒體所公布數據顯示，自2011球季以來到最後一個完整營收的球季，大聯盟豪華稅薪資總額門檻從1億7800萬美金提升至2億零600萬美金，總計提升了大約15%左右。但是在此期間，大聯盟資方總收入則是從63億美金，暴增至107億，將近70%漲幅！如此看來，就算外界看球員屢屢和球團簽下張張世紀合約，可是荷包滿滿終究是身為資方大聯盟球隊老闆們，球員拿到手只是老闆們口袋中的九牛一毛。

2022年大聯盟球季是否開打，考驗著主席曼佛瑞德（Rob Manfred）。 美聯社
2022年大聯盟球季是否開打，考驗著主席曼佛瑞德（Rob Manfred）。 美聯社

話雖如此，球團老闆們堅持的論點們則是說如果就此提高豪華稅門檻將會擠壓到中小市場的球隊，令這些球隊喪失競爭力。只是，熟悉大聯盟歷史的球迷也都知道，在大聯盟比賽中，中小市場的球隊並非毫無優勢，過去就時常出現小蝦米吃大鯨魚的例子。然而光就豪華稅門檻這一點無法達成共識，其他仍有一卡車議題必須處理的情況下，雙方想要在春訓前達成勞資協議幾乎是不可能任務。如本次劇情仍舊無法峰迴路轉，有訂閱MLB TV球迷朋友們今年三月很有可能只能在該頻道上看一些重播的經典賽事了，那還不如買CPBL TV比較划算。

洋基 費城人 大都會 紅襪 道奇 教士 太空人

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