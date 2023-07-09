在野立委：四接案黑箱環評 環保署長下台

協和電廠四接東移方案爭議，環保署前天召開第五次環評初審會議，但爆發環評會委員逕自換會議室等爭議，決議擇期再審。在野黨昨同聲批評，時代力量立委陳椒華說，違法環評已升級為黑箱環評，要求環保署長張子敬下台道歉；國民黨立委賴士葆說，蔡政府是程序不正義的慣犯，常上演黑箱作業，只有下架民進黨才能停止夢魘。

陳椒華指出，前天環評會議在沒有進行議程變更狀況，休息四十分鐘後，環保署及環評委員移到「沒有人知道在哪裡」的會議室，會議主席簡連貴帶頭落跑，只為逃避立委、基隆市府要求開發單位依法申請的要求、逃避媒體第四權的監督，更隔絕公民意見，非常荒謬。

陳椒華說，違法環評升級為黑箱環評，成為環評史上最荒謬的一天。環保署及環評會規避公民及立委監督，淪為環境霸權與獨裁。她認為，張子敬應出面說明為何要對台電護航至此，對侵害民主與程序正義負起責任下台道歉。經濟部、台電也要就胡亂拼湊、資料缺失的環評報告書，完成補正程序，重新進行範疇界定後再行送審。

賴士葆說，環評會議原本是中立客觀專業評估的會議，這幾年環評的公信力完全被踐踏。當環評跳過程序正義進入黑箱，讓政治力來主導，整個公正、公平、公開都付之闕如，令早年與在野的民進黨並肩作戰的環保人士難以接受，難想像蔡政府完全背棄當初環保的理念與初衷。

賴士葆表示，民進黨為了非核家園，全台民眾付出無法計算的重大代價，包括空氣汙染、斷電的影響、對藻礁及珊瑚等環境破壞、基隆民眾擔心四接東移可能導致滅港的惡夢等，一切只有下架民進黨才能停止這樣的夢魘。