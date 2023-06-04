四接爭議 陳揆：依法行政續溝通

基隆市府和環保署為四接環評審議隔空交火，行政院長陳建仁說，經濟部和台電都應該繼續溝通，確保讓基隆人能夠有更充分電力供應和更乾淨的空氣品質。守護外木山行動小組召集人王醒之說，用「改善空氣品質」、「提供充分電力」逼基隆人吞下四接的說法，都是「愚民式的偽善」。

基隆市長謝國樑日前宣布廢止內政部長林右昌3年市長任內核發的「原則同意開發」公文，認為兩計畫版本位置不同，要求台電重提申請，並停止環評程序；但環保署堅持平行審查。

蔡英文總統昨天和行政院長陳建仁到基隆外木山騎腳踏車，不遠處就是台電四接預定地。對四接爭議，陳建仁表示，依法行政相當地重要，希望大家能夠攜手合作，淨零排放和能源轉型是台灣與國際接軌的重要關鍵，這次協和電廠「以氣換油」增氣的計畫，可以減少碳排，確保基隆以及北台灣的能源供應，也讓基隆的空氣品質能夠更好，減少空汙。

謝國樑隨後表示，認同陳建仁對中央及地方都應依法行政的觀點，也謝謝院長提出經濟部與電力公司應與基隆市政府及社會各界多溝通，基隆市政府會持續體察民意，反映給中央做為施政參考。

王醒之回應，他寧可相信陳建仁所言是在資訊被蒙蔽的情況下說的，因為已經有越來越多基隆人知道，所有用「改善空氣品質」、「提供充分電力」為由來逼基隆人吞下四接的說法都是「愚民式的偽善」。

王醒之怒批，近百年來，光是基隆和周邊地區就有北部、深澳及協和火力發電廠3座電廠長期排放空汙，基隆市是長期「北電南送」、「用肺發電」的縣市。離譜的是，依台電提供的數據，未來協和電廠就算轉燃氣，懸浮微粒的排放量竟然會是現在的1.9倍、溫室氣體更高達現在的3.4倍。協和電廠應一次改革到位，停止填海造地，轉型為再生能源電廠，對基隆才公平。

另外，陳建仁昨天陪蔡英文總統到基隆湖海灣，參加世界自行車日單車嘉年華。陳建仁說，全國50條路線的騎士昨天同步環騎，上傳騎乘軌跡連成美麗「台灣島」的景象。他上任後核定「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，預計4年內投入經費，打造台灣成為具有環境韌性及永續發展的國家，其中構建友善的自行車使用環境是重點推動項目。