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台電：有違信賴保護原則 將訴願

聯合報／ 記者林海鍾泓良／台北報導
台電發言人吳進忠。圖／聯合報系資料照片
台電發言人吳進忠。圖／聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑昨突宣布廢止二○二○年四接二點○版同意函，台電發言人吳進忠回應，台電是依據二○二○年基隆市府所核定的水產保育區許可投入成本進行後續開發，如今新上任的基隆市府如此決定對於開發單位不公平，也違反「信賴保護原則」，絕對會提出訴願。

他強調，協和電廠攸關台灣東北電網用電，而協和三號、四號燃油機組預計二○二四年除役，持續使用根本不符合環保要求，協和電廠改建持續延宕，對於地方經濟、環境毫無助益。

至於協和電廠興建時程延宕，台電有無其他替代方案？台電表示，目前先以提出行政救濟優先。

台電指出，基隆市府已於二○二○年發函同意，協和計畫開發範圍並未變動，填地位置東移且縮小，仍在原來基隆市府同意的開發範圍內，不應因市府更迭而改變法治基礎。

台電指出，北東電網涵蓋北北基四八○萬人口，預估二○二五年尖峰負載將超過六百萬瓩，但隨著機組陸續除役，二○二五年僅剩和平電廠一三○萬瓩，屆時供需缺口將達四七○萬瓩，非常需要協和電廠增氣計畫。

針對近日流出的會議紀錄顯示，港公司認為操航模式存在非常大的風險。台電表示，相關文件只是會議中的發言紀錄，不是會議結論，而相關的回應說明，台電都有正式函復港務公司。

台電 協和電廠 謝國樑 四接

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