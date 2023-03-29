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全台蛋荒有解？「Lin bay」曝內幕指陳吉仲：理解程度非常低

聯合新聞網／ 綜合報導
農委會主委陳吉仲。 圖／聯合報系資料照片
農委會主委陳吉仲。 圖／聯合報系資料照片

全台缺蛋問題持續延燒，農委會主委陳吉仲日前表示，去年就知道雞蛋的生產與需求量差異，如果不是為了照顧小農，不會讓缺蛋這麼嚴重。對此，農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘指出，要照顧的應該是專業農民，讓農民的專業和收入都提升，更直言陳吉仲或許不太懂這些事情，「畢竟他對於產業的理解程度非常低」。

林裕紘昨（28）日在節目《關鍵時刻》中提到，小農在台灣是一個很抽象的名字，像是養兩萬隻雞的農民，一個月營業額就可以達120萬到160萬，「比很多人都還要多，這樣也叫小農嗎？所以小農的定義是什麼？」林裕紘認為要照顧的應該是專業農民，讓農民的專業和收入都提升。

林裕紘舉日本為例子，表示日本不會說出要照顧小農的這種話，而是會說如何讓農民收入提高、如何增加外銷。林裕紘指出日本的蛋一直都比台灣便宜，之前日本一盒洗選蛋的價格，大約是90塊到150塊日幣之間，換算下來大概台幣20幾塊。林裕紘透露日本在十幾年前曾經提出攻擊型農業，並表示自己的雞蛋要外銷，「大家全部都當笑話看，如今香港市場、高階雞蛋市場都是日本的」。

林裕紘坦言這就是產業好弱跟強壞，日本的人工比台灣貴，而且飼料也要仰賴進口，「所以在客觀環境上，日本沒有比台灣好多少，但日本卻可以養到成本這麼低，台灣還是永遠以照顧小農的名義，漠視這些產業一直維持很落後的情況」。

林裕紘強調這次禽流感影響最嚴重的是品種，假設真的要改善雞舍，在有限的資源下，首先要從種雞開始，第二要從中雞場著手，因為這兩個是量最小的。林裕紘表示如果不改善這些雞舍，中雞都帶有禽流感病毒，買中雞進雞舍，反而會讓原本的雞死光。最後，林裕紘認為陳吉仲或許不太懂這些事情，「畢竟他對於產業的理解程度非常低」。

日本 農民 陳吉仲 禽流感 雞蛋

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