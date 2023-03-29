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不只雙北！ 4月1日起全台消費者都可買到平價進口雞蛋

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
進口雞蛋今天正式上架，過去進口大多為加工使用，這是第一次進口雞蛋進入零售消費市場。圖為澳洲進口原料蛋，部分提供加工業者，部分經過洗選後重新包裝，今天上架，消費者可以在賣場買到。圖／業者提供
進口雞蛋今天正式上架，過去進口大多為加工使用，這是第一次進口雞蛋進入零售消費市場。圖為澳洲進口原料蛋，部分提供加工業者，部分經過洗選後重新包裝，今天上架，消費者可以在賣場買到。圖／業者提供

台灣缺蛋狀況持續惡化，今天起，美國、澳洲、泰國雞蛋，首度進入零售消費市場供應，農委會表示，從3月起專案進口雞蛋，3月底前進口約700萬顆雞蛋，並向國內加工業者調度280萬顆，總計近1000萬顆雞蛋，今天(29日)起陸續供應各通路需求，提供消費者採購。

農委會表示，為補足國內雞蛋缺口，已辦理專案進口雞蛋（包括生鮮殼蛋、液蛋及水煮蛋），除原開放的美國、日本及澳洲三國外，另專案開放菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞等國雞蛋進口，同時鼓勵及協助國內業者自行辦理進口，以補足國內加工與消費缺口。

農委會說，進口雞蛋除需符合來源場在28天以上，未發生高病原性禽流感及來源國未施打禽流感疫苗等規範外，也須符合相關食品衛生安全檢驗規定。

農委會表示，近期進口雞蛋將調度給洗選業者洗選分級及包裝標示後，以超市、超商及量販店等通路供應配送，以牌價販售給消費者。

農委會說，進口雞蛋已陸續運送到各洗選廠作業，將於3月29日起，先配送至缺蛋最嚴重的區域上架，例如雙北地區，4月1日起，擴大到全台主要消費地區，讓消費者都能買得到牌價蛋。

另外，為兼顧雜糧行、餐飲業等通路需求，已向加工業者調度280萬顆雞蛋，供應傳統通路，滿足國人需求。

農委會說，未來持續辦理進口，自4月起每月進口量可達3000萬顆以上，配合國內生產逐漸穩定，預期雞蛋的供給與需求可逐漸平穩。

而北部全聯、家樂福今天上午也陸續上架進口雞蛋，以全聯為例，一人限購兩盒，每盒牌價68元。

雞蛋 農委會 禽流感

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