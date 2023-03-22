進口雞蛋再擴大！陳吉仲：4、5月各進口3000萬顆雞蛋

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告。針對雞蛋短缺，產業團體反映，現階段基準報價仍不足以反映成本，陳吉仲說，資訊要更正。

他表示，每周三會公布國內的雞蛋產銷資訊，依照最新的資訊，可以發現，現在國內產蛋隻數逐漸往上升比上周更多，超過3150萬隻產蛋雞每天生產雞蛋且持續增加，現在中南部氣溫非常好，已經在吹南風，溫度都維持很好的水準，而且禽流感也在各地方政府協助下，有很好的控制，所以才能逐漸恢復。

陳吉仲說，到下禮拜、3月底，至少進口超過500萬顆雞蛋；4月、5月、每一個月至少都會進口超過3000萬顆以上的雞蛋，來彌補短期的不足，也非常感謝所有的加工業者，他們在這段期間讓農委會調度，雞蛋不足的現象，已經大幅減少。

3000萬顆進口雞蛋，若以澳洲空運進口500萬顆雞蛋、政府補貼3000萬元為基準計算，若同樣高規格空運進口每個月3000萬顆雞蛋，政府補貼最多需要1.8億元。陳吉仲說，由於現在是進口包括美國、澳洲、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓、馬來西亞等八國雞蛋，有的是透過海運，因此推估每個月補貼金額不會這麼高。

陳吉仲表示，現在蛋價是透過少數團體決定，蛋產地的價格以及實際的價格已經有一段距離，過去每天需求2000萬顆，大約10萬多箱就夠了；現在每日需求2400萬顆雞蛋，需求增加兩成，但雞蛋產能有沒有隨之增加？加上養雞場為鄰避設施，很多縣市政府都訂有自治條例，禽舍興建有困難，因此會透過畜牧場更新、針對產銷資訊更精準掌握，如對百分之百透過洗選蛋掌握資料。

他說，去年因應可能的缺蛋，去年庫存調節三萬箱，因應今年底面對更大的挑戰，雞蛋庫存會增加十倍，達到30萬箱。