關心缺蛋不關心雞？台灣七成籠飼雞髒亂中生蛋 網盼人道飼養

近期全台鬧蛋荒，有網友發文指出大部分民眾只關心缺蛋問題，卻沒有人關心「雞快不快樂、健不健康」，因此期望政府協調業者輔助「籠飼雞轉型」，並支持放牧雞，對此網友支持度反應兩極，有人支持，但也有人認為佔地、金錢等問題阻力多。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當大家關心缺蛋問題時，卻沒有人關心「雞快不快樂、健不健康」，指出台灣有七成以上是「籠飼雞」，終其一生活在髒亂不堪的籠子生蛋，並希望政府協調業者輔助「人道飼養」、「籠飼雞轉型」，跟進歐洲禁養籠飼雞相關規定，呼籲「請支持放牧雞，督促雞隻相關人道法律通過」。

有許多網友支持表示，「推這個概念，願所有雞隻們生活環境都能改善，在那種環境渡過一生真的也是虐待」、「我前天買了一盒180元10顆的人道雞蛋，是有點貴沒錯，但當下還是買下去的心情是希望」、「不錯的概念，總要有個開頭一步一步來」；也有人指出「可以改用福利籠，土地不會增加，但業者需再投入成本改建雞舍」。

不過也有人反對，「重點是蓋在你家旁邊，你接受嗎？」、「放牧造成惡臭以及禽流感是最好嗎？」、「理論上人道飼養沒錯，實際上會有各種阻力，佔地、金錢等各種問題，還是裝死就對了」；還有人認為「照你說的蛋可能一顆要再漲價十元呢」、「最大問題是沒有人願意花兩倍價格買蛋」、「雞快樂跟你快樂選一個」。