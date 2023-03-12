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查哄抬蛋價 公平會：最重罰5千萬、民眾檢舉最高可領1億元獎金

聯合報／ 記者賴昭穎林縉明程遠述蔡容喬林佳彣／連線報導
台灣缺蛋、蛋價又不斷飆漲，引發民怨。 記者陳正興／攝影
台灣缺蛋、蛋價又不斷飆漲，引發民怨。 記者陳正興／攝影

缺蛋問題持續未解，蛋價又不斷飆漲，引發民怨。不僅法務部等跨部會「物價聯合稽查小組」前天出擊，針對雙北彰化屏東等四家主要雞蛋大盤商進行稽查，以釐清上中下游供應鏈及有無不合理漲價，公平會「防制人為操縱物價專案小組」則前往雙北、台南市查察多家大型蛋商，了解其雞蛋進銷價格及庫存情形。

公平會強調，若查到業者聯合哄抬蛋價，最重可罰五千萬元，至於民眾檢舉查獲違法聯合行為，最高可領一億元檢舉獎金。

蛋荒情況愈來愈嚴重，民眾黨立委邱臣遠直言，面對缺蛋，農委會不斷找藉口，從飼料漲價、禽流感到氣候不穩，怪天氣、怪雞舍老舊、怪人民搶購、怪雞隻種源不穩定，就是沒有怪政府自己。諷刺農委會主委陳吉仲，「一場全台大缺蛋，被提升的只有主委的口才反應力」。

民進黨立委林楚茵則緩頰，缺蛋問題農委會已在處理，「若有更好的方法，請在野黨提出解方」。

陳吉仲昨到高雄曹公圳抽水站視察抗旱灌溉措施時則說，國內雞蛋產能已到谷底，目前正陸續回穩，到年底前有專案進口雞蛋，目前澳洲每周固定進口，土耳其將有二百萬顆蛋確定進口，泰國、菲律賓本周也會有一、二百萬顆雞蛋進口，可補短期不足，未來自產將能滿足國內供應。

雞蛋 農委會 陳吉仲

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