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不只台灣缺蛋！ 農委會：改建禽舍增產

台灣醒報／ 記者蔡昀恬╱台北報導
農委會副主委杜文珍坦言，禽舍升級只是第一步，氣候、禽流感等不確定因素仍存在，因此每天的生物安全操作仍非常重要。（Photo by 蔡昀恬／台灣醒報）
農委會副主委杜文珍坦言，禽舍升級只是第一步，氣候、禽流感等不確定因素仍存在，因此每天的生物安全操作仍非常重要。（Photo by 蔡昀恬／台灣醒報）

「缺蛋是全球性的問題，不只有臺灣在缺蛋！」中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福辯稱，缺蛋議題不只在台灣，全世界都一樣；農委會畜牧處長張經緯則表示，近期泰國與菲律賓皆因禽流感肆虐導致缺蛋的情形，不過我國目前產蛋率僅七成，在國際上偏低，因此將提出4大措施，提高養禽業者升級意願。

全球都在缺蛋

張經緯解釋說，鄰近國家菲律賓、泰國沒有使用疫苗，但現在已因禽流感肆虐導致缺蛋，至於中國、印尼與越南等國，因蛋雞產育過程有使用疫苗，因此不考慮進口。台灣目前只能向美、日、澳進行採購，目前已向澳洲預訂了四批，每批預計36萬顆，陸續到貨。

中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福表示，缺蛋議題不只在台灣，全世界都在缺蛋。逢甲大學農業經濟研究教授楊明憲則表示，以市場供需角度分析，臺灣在2018年823水災後蛋價一度上升，但是之後就下跌維持長期低迷，近期才又開始上漲。他認為，蛋價上漲與全球飼料上漲有關，玉米和大豆在全球供應鏈皆上漲，他舉泰國為例，當地使用進口蛋才讓市場價格恢復穩定。

張經緯指出，臺灣蛋雞生產率只達七成，在國際上實屬偏低，主要是因為雞農老齡化轉型意願不高、禽舍老舊導致蛋雞生產率差，加上不定時爆發的禽流感疫情等因素。

投10億改建禽舍

對此，農委會3日提出4大措施改善養雞農業，首先，禽舍改建計畫預計投入10.5億，在未來3年協助登記5萬隻以下規模的傳統開放式禽舍，改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍。

其次，導入智慧省工設備、雞糞處理資源化，此外，透過補貼雞農，推動政策性專案貸款、設備進口關稅減免及禽流感保險，支持產業發展。

現場記者提問，禽舍升級完後，缺蛋問題是否就會迎刃而解，農委會副主委杜文珍坦言，並不是。他說，禽舍升級只是第一步，氣候、禽流感等不確定因素仍存在，因此每天的生物安全操作仍非常重要。

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禽流感 泰國 農委會

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