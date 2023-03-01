進口雞蛋撐不久 立委：加速雞場現代化

缺蛋危機持續延燒，立委聚焦雞舍的現代化進度！國民黨立委楊瓊瓔1日詢問，農委會短期會進口500萬顆雞蛋，但具體能緩解要多久時間？農委會主委陳吉仲回答，大約一個月的時間。楊瓊瓔呼籲，中央應訂定一套標準流程給各地方政府參考，並協助雞農改建。民進黨立委邱議瑩也強調，許多雞舍改建卡著改建執照的發放過程，應修改法規放寬規定。

放寬改建執照發放

民進黨立委邱議瑩表示，「現代化養雞場改建腳步應加速」，但農委會從95年就開始補助改建養雞場，目前現代化養雞場卻僅佔8.3%，質問「進度到底在哪裡」？

邱議瑩接續說，主要原因就是雞農要新建現代化雞廠，要原廠拆除，可能會引發雞農反彈；且雞場不一定位於畜牧用地上，導致改建執照申請困難。陳吉仲回應表示，要解決禽流感與氣候變化對雞蛋產量的影響，就是要從雞場現代化開始解決，但需要跟與各地方政府進行溝通，加速改建進度。

邱議瑩表示，中央應進行跨部會協調，並一次找齊各地方政府代表開會，探討如何放寬改建執照規定，以加速發放，提高雞舍新建的速度。農委會畜牧處處長張經緯回應說，目前與地方政府談論，地方雞舍改建要以「不擴建」、「不增加飼養數量」為原則，讓雞農自行改建，加速現代化更新。

進口雞蛋能撐1個月

國民黨立委楊瓊瓔先詢問國內具體的缺蛋數據，陳吉仲回應說，我國每天將用掉2300萬顆左右的蛋，每天產量約2200萬顆，每日都有50到80萬的缺口。

楊瓊瓔說，面對缺蛋狀況，農委會短期將向國外進口500萬顆雞蛋，只是進口雞蛋能夠補足國內幾天的雞蛋缺口？陳吉仲說，「每天預計補20到30萬顆雞蛋」，大概能提供一個月調解。

中央訂定改建SOP

楊瓊瓔說，進口雞蛋大約只能補足一個月的時間，但具問題應該從雞舍精進下手。她呼籲，除了提供補助預算之外，中央應該要訂定單一雞舍改建的SOP改建流程，給各地縣市參考，才能真正協助蛋農改建的進度。

缺蛋風暴持續延燒，上週已有36萬顆澳洲雞蛋進口來台。但有專家質疑，澳洲雞蛋價格高昂，政府恐需要倒貼。陳吉仲表示，所以政府會加速雞農禽舍改建，並祭出鼓勵措施，盼國內雞蛋能百分之百自給自足。目前進口雞蛋的價差會由農委會吸收。

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