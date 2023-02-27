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缺藥潮延燒 衛福部急開記者會 王必勝：啟動2機制因應

以為「日本雞蛋比台灣便宜」想進口發財 矢板明夫貼價格曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
雞蛋示意圖，圖為超市洗選蛋。本報資料照片
雞蛋示意圖，圖為超市洗選蛋。本報資料照片

因禽流感、氣候不穩定加上飼料價格上漲等因素，國內蛋價高漲，有網友誤以為日本蛋價便宜，想進口到台灣販售趁機賺取「雞蛋財」，日本產經新聞台北支局長矢板明夫看到後相當驚訝，透露日本雞蛋的價格，並表示網友的想法恐被誤導。

矢板明夫在臉書發文稱前兩天有網友私訊問他，能否幫忙從日本進口雞蛋來台灣賣，網友說因看到媒體上說日本的雞蛋很便宜，想著也許是一個做生意的好機會，可以藉此賺錢。

矢板明夫聽到後大吃一驚，「因為日本的雞蛋價格最近也漲得很厲害」，他指出日本去年2月雞蛋批發價是1公斤175日元（約新台幣40元），今年2月漲到了335日元（約新台幣76元），日本政府官員還開記者會道歉，並坦誠地說「半年內沒有辦法把雞蛋的價格壓下來」，還感嘆了一句「請神保佑我們吧」。

他接著說明「1公斤335日元的均價，換算一下，基本上和台灣差不多」，很多日本民眾現在也深受雞蛋價格高漲之苦。他以「日本、雞蛋、便宜」3個關鍵詞上網搜尋，竟找到許多台灣媒體的報導，其中還附上照片說超市10顆一盒的雞蛋不到200日圓（約新台幣45元）。矢板明夫解釋，照片中的雞蛋盒上貼有「広告の品」，是「特價商品」的意思，代表「限定時間、數量、賠錢賣的商品」，他認為拿日本超市特價品和台灣一般商品比較，「明顯有誘導讀者的嫌疑」。

矢板明夫提到「雖然媒體和在野黨批評政府是天經地義、理所當然的事情，但是，批評至少要根據事實」，他也直指「這一次雞蛋漲價，是因為俄烏戰爭、禽流感、寒冬等各種原因造成的，全世界所有國家的雞蛋都在漲價」。除此之外，他還分享在日本的網路上，很少看到就此事批評政府的聲音，因為大家知道這次政府的責任並不是很大，反而看到不少人在呼籲，成年人少吃一些雞蛋，多留一些給需要營養的老人、病人和孩子們。

雞蛋 日本 矢板明夫 漲價

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