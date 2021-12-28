懶人包／台灣第七都？大新竹拚合併升格 優缺點影響一次看

近期「新竹縣市合併升格」議題，在政壇吵得火熱，對於台灣是否要有第七都？大新竹地區是該採「竹竹併」，還是連苗栗一起加入成「竹竹苗併」，都引發熱烈討論。《聯合新聞網》整理報導，在新竹縣市分家將滿40年之際，未來該不該併？要怎麼併？





新竹縣、市分家明年將滿40年，新竹市長林智堅9月6日在臉書發文拋出「新竹縣市合併」議題，認為「大新竹」是台灣的戰略城市，縣市合併是時勢所趨。

新竹市長林智堅拋力推新竹縣、市合併，發揮「1+1>2」的優勢，鬆綁發展束縛。圖擷自 林智堅臉書

林智堅以利於竹科發展及城市發展兩面向，做為力推大新竹合併的理由。他表示，位於大新竹的竹科是全球最重要的半導體產業聚落，但新竹市腹地不足，對產業發展不利，唯有透過縣市合併，鬆綁發展束縛，發揮「1+1>2」的優勢。再就城市治理經驗來看，「2個地方政府」對政策執行及城市發展會造成一定的困擾，新竹縣、市為共同生活圈，為加速「大新竹」的發展，推動縣市合併有其急迫性與必要性。

對於竹竹合併議題，新竹縣長楊文科支持合併升格，但強調應該是「竹竹苗合併升格第七都」，他表示，竹竹苗是共同生活圈，無論是從人口數、土地面積、竹科完整性，3縣市合併升格都是較好的方式，而且不應急就章，2026年應是較合適的時間點。





升格直轄市規定：根據現行的地方制度法第4條，「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。

依據2021年11月底人口數據資料，新竹市人口為45萬2665人，新竹縣人口為57萬5131人，加總合計僅約102萬人，未達法定升格直轄市125萬人標準。

▌解套方案一：

民進黨立法院黨團總召柯建銘提出地方制度法修正草案，將「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」；其中「且」改成「或」，即可為人口數限制解套。

民進黨團24日將《地方制度法》修法遞案，提案內容「擬請院會逕付二讀」，遭在野黨聯手杯葛，民進黨團同意撤回逕付二讀案，並以人數優勢表決，決定將地制法修正草案交付內政、司法及法制委員會審查，最快一月立院臨時會就會排案，力拼6月底前通過。

▌解套方案二：

可將「竹竹合併」擴大為「竹竹苗合併」，苗栗縣人口有53萬9879人，竹竹苗3縣市人口加總，即可輕易跨越125萬人門檻。但若合併後債務也必須整合，依各級政府公共債務統計表顯示，新竹市有98億元、新竹縣為97億元，苗栗縣則高達372億元，不利財務規劃。

▌優點：‧新竹縣市合併升格為直轄市，行政問題能更有效推行與解決。‧升格直轄市可獲得更多中央統籌分配款。目前新竹市低於2%。‧升格後公務員職務列等提升，可增加地方政府延攬才誘因。

升格直轄市 統籌分配款真的會拿到比較多？

中央統籌分配稅款係依《財政收支劃分法》第16條之1規定辦理，以總額94%列為普通統籌分配稅款，並以一定比例分配直轄市（占61.76%）、縣市（占24%）及鄉鎮市（占8.24%），其餘6%列為特別統籌分配稅款，供支應緊急重大事項經費使用。

新竹市長林智堅表示，新竹市為台灣創稅高達1920億元，統籌分配稅款卻只能拿到2%，若升格為第七都，可獲得更高比例的統籌分配稅款。

新竹縣市拚升格，看似可跳脫與其他12縣市分食24%的統籌分配稅款，加入統籌款百億起跳的直轄市行列，資源大增。但以升格已滿10年的台南市為例，市長黃偉哲曾表示，台南縣市合併後，獲得的統籌分配稅款並未增加，只等於縣市各自原本的額度相加而已，「1+1並沒有大於2，而是等於2」。以2022年預告分配預算數，台南市分到219.26億，是六都中最少的。

▌缺點： ‧竹竹合併須修法才能跨越人口數門檻，因人設事修法，開地方自治惡例。‧升格影響中央資源分配，資源可能集中於較發達的都市核心區，導致城鄉差距擴大。‧升格會導致議員席次減少，3級機關等鄉鎮市長及鄉鎮市民代表消失，偏鄉民意難以反映。‧竹竹合併升格後，台北到台中間只剩苗栗為非直轄市，恐造成地理位置被孤立、各項資源福利被嚴重夾殺，發展恐更加邊緣化。





新竹市長林智堅。圖擷自 林智堅臉書

▌新竹市長林智堅：

‧力推「竹竹合併」，對地方政府治權單一方便。

‧「竹竹合併」先行，苗栗是否納入合併，可待日後有共識再議。

‧大新竹合併升格對竹科與城市發展，有其必要性及急迫性，若未能於現階段推動修改地方制度法，又得等下一個4年。

新竹縣長楊文科。圖／新竹縣政府提供

▌新竹縣長楊文科：

‧支持「竹竹苗合併升格」，3縣市人口數合計達156.6萬人，可不必修法直接升格，且從竹科的新竹園區、竹南園區、銅鑼園區，一直到中科，是科技產業走廊，若合併升格把苗栗斷掉，對產業發展不公平。

‧不論是「竹竹合併升格」或是「竹竹苗合併升格」，須尋求共識、尊重民意，不應由上而下強行推動，並且具備法制配套，國土規劃須完善。

‧合併不應急就章，距離明年底選舉僅剩1年，不宜趕在明年選舉倉促定案，合適時機應是2026年。

任期即將屆滿8年的新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，獲得黨團立院總召柯建銘支持，提案修改《地方制度法》，力促新竹縣市能在2022年合併升格。若明年6月能修法成功，林智堅將再次具備拚戰大新竹百里侯的資格，有望拚連當16年新竹市長，也因此引發「因人設事」質疑。

面對外界質疑聲浪不斷，林智堅在12月27日晚點舉行記者會表示，「不會參選2022大新竹合併後首任市長」，希望這樣的決定促使各在野黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論回歸正軌。

原本被視為「大新竹」熱門市長人選的新竹市長林智堅，無預警宣布「不參選首任市長」，現任新竹縣長楊文科表示，選不選是林智堅個人考量的事，但合併升格是國家大事，須縝密計畫、溝通，因此誰要參選或誰不參選，都予以尊重。

新竹縣市若合併升格成功，未來「大新竹」會由誰來當家？除了現任新竹縣長楊文科可能參選延續政策外，其他被外界點名有意爭取縣市長的，還有國民黨立委林為洲、鄭正鈐，時代力量立委邱顯智，民眾黨立委高虹安。

另外，明年屆滿兩任的竹北市長何淦銘表示，未來已決定要退休，但如果大新竹合併升格成真，他會以無黨籍身分參選市長。





依台灣地方行政層級可分為直轄市、縣、市（舊稱省轄市），目前有6都、13縣、3市，其中直轄市層級最高，後兩者層級地位相同。新竹縣、新竹市目前屬於同等行政層級。

▌新竹縣、新竹市曾歷經數次分合，距離最近一次分家即將在明年（2022）屆滿40年，回顧分合歷程如下：

‧1901年／日據時期，新竹地區設為新竹廳，下轄5支廳，範圍約為今之新竹縣不含關西鎮，並包含中港溪以上的苗栗地區。

‧1909年／新竹廳合併苗栗廳大安溪以北地區，轄區擴大為今新竹縣市及苗栗縣。

‧1920年／廢廳置州，合併新竹廳、桃園廳為新竹州，州治設於新竹郡新竹街。

‧1930年／新竹街升格為新竹市，仍屬新竹州，「新竹市」首次現身。

‧1945年／二戰結束，國民政府接收台灣，將新竹州改為新竹縣，同年10月30日劃出新竹市為省轄市。新竹縣市首次分家，層級平行相等。

‧1950年／台灣省進行調整行政區劃，原本的「大新竹縣」被分為桃園、新竹、苗栗3縣，新竹市降格為新竹縣下轄的縣轄市，新竹縣市合併。

‧1982年／新竹縣轄下的新竹市合併香山鄉，再次改制升格為省轄市，新竹縣政府縣治遷往竹北。相隔32年，新竹縣市再度分家至今。