支援北市8000劑BNT疫苗 新北：已預留補打劑量

新北市府今天表示，經統整BNT疫苗數量後，由中央媒合支援8000劑給台北市。不過，有預留學生補打疫苗的數量，不影響學生權益。中央也答應未來會依需求撥補疫苗數量給新北。

新北市府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上直播，副市長劉和然說，台北市校園BNT疫苗量不足，中央緊急媒合新北市提供8000多劑疫苗支援。主要是原預估一瓶BNT疫苗可安排6劑施打，但每瓶內容量精準抽取，可施打到7劑，因此，昨晚盤點後向中央回報，媒合提供給台北市。

劉和然說，中央安排疫苗給地方接種的方式，是一批一批到貨且有期限，不會放疫苗在各縣市政府等待未來施打，沒有在期限內施打完會過期。

他說，支援台北市也是一樣接種在國人身上，有助於全台灣的疫苗接種覆蓋率。因此新北願意提供協助各縣市，未來調配也會尊重中央指示。中央也承諾，新北市的下一波疫苗施打會補足數量。

新北校園接種BNT疫苗於9月30日結束，統計新北市國高中職共施打127校（不含五專及國立學校），實際施打人數為15萬3128人，施打率98.48%。

劉和然指出，未接種疫苗主要是經過問診醫生現場專業評估，當日學生身體不適或不適合施打；未施打學生將於10月1日至15日，至指定衛生所、醫院或診所補打。

劉和然強調，無論是尚未接種的補打學生，或重新表達意願的學生，新北都已經預留疫苗數量，不會因支援台北市疫苗，影響相關接種權益。

教育局統計，學生施打疫苗後，出現身體不適症狀，包含發燒超過38度等，比例有19.16%；其中，不良反應（呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、全身紅疹等）有2800人，就醫130人。

第10輪疫苗將在6日施打，劉和然表示，在7月22日前接種過AZ疫苗第一劑的65歲以上長者（原住民55歲以上），各區公所發送接種通知單給市民，戶籍不在新北市的長者，即日起至10月4日前向區公所電話登記。

關於恩主公醫院接種BNT疫苗原液事件，衛生局統計，25名接種者，共13名預防性住院，其中，11名已出院，2名繼續留院觀察。