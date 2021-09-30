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嘉市疫苗施打率達63％全台第2 國中生今起打BNT

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今天表示嘉義市疫苗注射率已經達63%，是全台第二高。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天表示嘉義市疫苗注射率已經達63%，是全台第二高。記者卜敏正／攝影

嘉義市今日起進行國中學生BNT疫苗校園集中施打作業，市長黃敏惠下午到嘉義國中關心學生接種疫苗情形，說明嘉市疫苗施打率已63%，是全台第二高縣市，她還宣布10月30日發2000元嘉市消費金，鼓勵同學買喜歡的東西，以此轉移學生注意力。

黃敏惠表示，疫苗是最重要的一道防線，嘉義市疫苗涵蓋率至昨天已達63%，是全國第二高，嘉市的疫苗沒有比較多，但打得很快，另外流感疫苗接種應間隔至少7天，與其他疫苗應間隔至少14天，在校接種疫苗的學生，市府已請各校與配合醫院依相關規定排定安全施打的日期。

她說，除安排校園集中施打以外，目前也陸續開始接種第二劑疫苗，施打完疫苗後，也請大家仍要做好防疫工作，保護自己也保護他人。

嘉義市9月24日起配合衛福部及教育部的規劃，進行BNT疫苗校園集中施打作業，截至29日已有輔仁中學高中部、崇仁專校、華南高商、興華中學高中部、嘉義高工、嘉義高中、大同技術學院及東吳高級工業家事職業學校等共計8所學校施打。

教育處處長林立生表示，嘉義國中有788名學生登記施打，由慶昇醫院團隊負責，於今日及明日下午完成施打作業，至今天下午僅有4名學生施打後由家長接回家休息，另市府已請學校將動態的體育課程調整為靜態的學習課程，讓孩子能充分休息。

嘉義市長黃敏惠今天到嘉義國中慰問打完疫苗的學生。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天到嘉義國中慰問打完疫苗的學生。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天到嘉義國中慰問打完疫苗的學生。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天到嘉義國中慰問打完疫苗的學生。記者卜敏正／攝影
嘉義國中學生今天開始注射BNT疫苗。記者卜敏正／攝影
嘉義國中學生今天開始注射BNT疫苗。記者卜敏正／攝影

流感疫苗 嘉義 黃敏惠

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