境外生染疫連續+1 全國累計756學生確診

國內校園疫情暫時趨緩，目前病例多屬境外移入，教育部更新全國學校學生確診案例統計，截至昨日下午5時30分，大專學生確診人數增加1人，該生為境外移入，目前全國累計確診學生共756人。

根據教育部最新統計，從今年4月20日到9月22日下午5時30分，共有756名學生染疫，其中721名是本土案例，35名境外移入，較昨天同一時間公布統計增加1境外，為一名大專學生；若以教育階段區分，大專校院共242名案例、高中119名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。

教育部於8月下旬重啟境外生專案入境，9月1日有首位境外生入境，截至今年9月20日下午5時，教育部已核准3380名境外學位生專案入境，其中1564人已入境；另核准51名境外非學位生入境，已有15人來台，數字持續更新中。

教育部今年8月23日發函各大專校院函文指出，學生若具高風險地區旅遊史，只能住集中檢疫所；若只具中低風險地區旅遊史，由學校提供一人一室的校外宿舍，或安排住防疫旅館，但須安排防疫車隊專車，讓境外生進入指定地點居家檢疫，不得自行乘車。

另外，全國129萬多名的國、高中生昨起陸續在校園接種BNT疫苗，今天則有14縣市排定於施打。有關學生接種後不良反應，據教育部校安系統昨天統計，共接獲桃園市學校1名學生接種後暈倒，以及苗栗縣1名學生未接種即發生抽搐的情形，均已由醫療單位進行追蹤處理。

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