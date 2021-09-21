BNT將校園開打 到貨穩、混打首選

雙北地區將於 22 日起，提前在校園開打 BNT 疫苗，指揮中心發言人莊人祥估計，「新北一週內可打完，台北市預計可在兩週內完成」。至於 BNT 疫苗是否會進行混打試驗，指揮官陳時中說，「用於混打的疫苗品牌中， BNT 可能佔多數」，等貨進來了就會做與莫德納混打的本土研究。

BNT 為混打首選

有專家認為BNT到貨比較穩定，應是未來新冠肺炎疫苗混打的首選。對此陳時中回應，BNT 將會是提供劑量最多的品牌，目前也已經在請專家評估、討論莫德納與 BNT 混打，等貨進口就會進行本土研究。

至於 BNT 疫苗的兩劑間隔，是否會比照外國以 21 天為準？陳時中回應說，BNT 疫苗兩劑仍會比照其他疫苗、採兩劑間隔 10 至 12 周的方式施打，但不排除縮短間隔。

校園陸續開打 BNT

莊人祥說，雙北校園 BNT 接種意願約在九成左右，且「新北一週內可打完，台北市預計可在兩週內完成」；其他縣市則將在 23 日後陸續開打，陳時中補充提到，各縣市施打快慢有不同，但大多都可在兩週左右完成。

指揮中心也提醒，學生接種 BNT 疫苗後 14 內，應注意是否出現心肌炎與心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動等）、運動耐受不良（如走幾步路就很喘、沒有力氣爬樓梯等）、暈厥、昏厥、呼吸急促等。

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