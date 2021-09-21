聽新聞
test
0:00 / 0:00
BNT將校園開打 到貨穩、混打首選
雙北地區將於 22 日起，提前在校園開打 BNT 疫苗，指揮中心發言人莊人祥估計，「新北一週內可打完，台北市預計可在兩週內完成」。至於 BNT 疫苗是否會進行混打試驗，指揮官陳時中說，「用於混打的疫苗品牌中， BNT 可能佔多數」，等貨進來了就會做與莫德納混打的本土研究。
BNT 為混打首選
有專家認為BNT到貨比較穩定，應是未來新冠肺炎疫苗混打的首選。對此陳時中回應，BNT 將會是提供劑量最多的品牌，目前也已經在請專家評估、討論莫德納與 BNT 混打，等貨進口就會進行本土研究。
至於 BNT 疫苗的兩劑間隔，是否會比照外國以 21 天為準？陳時中回應說，BNT 疫苗兩劑仍會比照其他疫苗、採兩劑間隔 10 至 12 周的方式施打，但不排除縮短間隔。
校園陸續開打 BNT
莊人祥說，雙北校園 BNT 接種意願約在九成左右，且「新北一週內可打完，台北市預計可在兩週內完成」；其他縣市則將在 23 日後陸續開打，陳時中補充提到，各縣市施打快慢有不同，但大多都可在兩週左右完成。
指揮中心也提醒，學生接種 BNT 疫苗後 14 內，應注意是否出現心肌炎與心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動等）、運動耐受不良（如走幾步路就很喘、沒有力氣爬樓梯等）、暈厥、昏厥、呼吸急促等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言