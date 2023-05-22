不再害怕跟異性聊天! 一招教你輕鬆打開話匣子!

每次認識新朋友總是很尷尬?到底該怎麼開口聊天？真的是社交中的一大難題呀!但其實只要一招就能化解窘境!

Liv老師提到，如果比較內向或是不好意思開口的人，此時禮貌又不失尷尬地微笑就能派上用場，微笑可以拉近彼此的距離，之後無論是誰先開口，或許就不會那麼困難。

影片中Liv老師也建議，當不知道該如何開啟話題時，適度的誇獎對方也是不錯的方法，但切記不要太浮誇，太過頭可能會造成反效果，藉由稱讚的角度進而帶入創造話題，推薦從內涵或是生活習慣的話題開始。

話題進行時，相對的察言觀色也很重要，Liv老師也提醒大家，拿掉傲慢，重點表達，話題不要只圍繞在自己的事情上、瘋狂地尋問類似的問題、身家調查、工作抱怨等，這些都是非常NG的，尋找共同話題，適時互動問答，了解對方的興趣、愛好和經歷，並找到共同點，才能使對話更有深度和意義。

與異性聊天可以是一個有趣和豐富的經驗，但它可能需要一些實踐和經驗來提高技巧。運用開放式問答、聆聽和幽默回應、禮貌尊重、展示真實自我，輕鬆的與異性對話，重要的是享受對話的過程，與對方建立連結和友誼，你學會了嗎~

想知道更多如何和異性溝通的方法嗎，趕快點擊影片了解看看吧!

【延伸閱讀】被霸凌了怎麼辦？被孤立排擠的她，考試全班第一名、大家搶著跟她做朋友！