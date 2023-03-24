我可以嗎？我做得到嗎？武術女孩：沒盡全力前，都不該輕言放棄！

嬌滴滴的女孩，為什麼要練武術？一開始，年幼的徐仲薇只是因為常感冒，想練武術強身健體，比賽成績幾乎都是倒數、被看不起，她咬牙堅持，一路成了武術教練，更鼓舞更多人，透過武術找回自信。

魔鬼訓練親子都煎熬

23歲的徐仲薇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，表示年幼時身體很虛弱，三不五時就感冒，父母決定讓她多運動鍛鍊體魄，特地選擇有運動項目的國小讓她就讀。

徐仲薇後來就讀的國小位在偏鄉，因為面臨廢校危機，決定轉型為武術重點發展學校，要求每個學生都要具備一個武術專長。

徐仲薇身高高，練跆拳道有壓制的優勢，但她不喜歡太多的肢體接觸和對練，更曾在對練時受傷，最後選擇太極拳項目作為專項發展。

國一開始，她住在武術學校，生活就像戲劇裡的少林寺，每天早上5 點半晨操跑山、吃完早餐才去上課、下午2點做訓練到6點。

雖然身高是練跆拳道的優勢，但對其他武術項目來說，高的人要跳躍、拍腳、踢腿等動作都會格外辛苦，要做得好就必須付出加倍心力勤練習。

從小就是運動員，要參加大大小小的比賽，訓練的過程是無法用文字就能表達出來的辛苦。小女孩被操到筋疲力竭，很累的時候總是偷哭想回家、受傷練不好也想回家，爸媽更是會晚上睡不好擔心女兒受苦受傷。

「剛開始出去比賽，成績幾乎都倒數，非常不被大家看好，一再的被打擊信心，直到我遇到我的專任教練，他願意陪著我一起努力，給了我很多信心，賽後檢討、賽前信心喊話、訓練內容嚴謹，這些都成為我最後成功的養分」

武術結合健身

讀體育班接受專業的訓練，目標是取得好成績。為了追求更好成果，身體有時候會吃不消，到處是傷，徐仲薇國、高中的時候，需要透過大重量的訓練來刺激和增加肌肉量，當時她非常討厭重訓，極度害怕隔天全身痠痛無法做其他訓練。

到清華大學就讀體育系時，她進到健身室，發現原來健身重訓跟她想的不一樣，決定選擇健身做為強項，健身的目的變成「想要讓自己的體態變的更好看」雖是同樣的重訓，卻只覺得快樂滿足。

每次聽到別人的誇獎，徐仲薇的心情就會變得很好，覺得自己努力訓練的成果被大家看見，讓她更有動力；重訓也讓她的肌肉量增加，對日常生活都有很大的幫助，訓練也比較不容易受傷了！

大學剛畢業的她，順利成為了健身教練，健身房想開武術團體課程「沒有其他教練會，這個冷門項目只有我會！」她教學生打太極，從年輕的竹科工程師，到71歲的退休長者都來報名。

太極很考驗記憶力，教練帶著打幾次，學生學會動作要領後，就回歸到個人的內在對話：接下來該怎麼做？如何才有自己的風格？幫學生透過太極逐步找回內心的平靜和步調。

試試看，把不喜歡變喜歡

徐仲薇表示，學武術對她幫助很大，讓她認知到就算遇到挫折，也比較不容易放棄，願意堅持到底。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

很多事情不要一開始就有成見，先去嘗試看看、做做看，一開始也許會很迷茫，但不要輕言放棄，先盡全力再說，不要太快懷疑自己。堅持這件事並不容易，但願意堅持下去，就會有成功的一天。

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