有片｜五十肩疼痛睡不好？物理治療師教你有感舒緩的復健運動

減重要成功，就要融入生活中。很年輕時我已為人婦，整天為柴米油鹽醬醋茶奔忙打轉，懷孕生子後，體重就一路爬升到 54 公斤，回不去小蠻腰。9 個月內，我從54公斤減重到45公斤，回顧以前照片，對比現在的好身材，判若兩人！當有人跟我稱讚說：妳怎麼像人生回歸20年，又變成少女樣，變瘦了變漂亮了，聽起來心裡暗爽！我能做得到相信妳也可以。

2023-03-23 11:25