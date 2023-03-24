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有片｜五十肩疼痛睡不好？物理治療師教你有感舒緩的復健運動

聯合新聞網／ 楊惠晴
五十肩患者除了配合醫療，在家可以做些適當的復健運動，不但可以緩解五十肩疼痛，也有益於關節沾黏的預後。圖片／Canva
五十肩患者除了配合醫療，在家可以做些適當的復健運動，不但可以緩解五十肩疼痛，也有益於關節沾黏的預後。圖片／Canva

做家事抬手臂肩部就又緊又痛？睡覺一翻身就痛到不行？從肩部不適感到舉手困難，你可能要小心是不是「五十肩」找上門了！沒關係，啾ｃ物理治療師將教大家如何自我檢測五十肩症狀，以及示範有效的居家復健運動，幫助大家緩解不適感，趕快點開影片來看看！

「五十肩」是沾黏性肩關節囊炎的總稱，初期的疼痛階段常常讓人疏忽，以為只是勞累、睡不好。啾c物理治療師在影片中示範五十肩的三個檢測動作，當你的肩膀轉不開、打不開甚至無法插腰，就要趕快就醫、把握治療黃金期。

啾c物理治療師建議第一期疼痛期時做些鐘擺運動和被動關節的運動，可以減少進入第二期時沾黏嚴重的情況。若進入第二期的僵硬期，可再做輕微肩膀拉伸、肩胛骨活動及等長收縮的運動，藉以活動肩膀周遭的肌肉讓它們不至於萎縮。

啾c物理治療師說，除了配合醫院療程之外，在家可以多做這些復健運動，不但可以讓五十肩疼痛的症狀稍微緩解，也可以讓之後的關節沾黏的預後更好。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。肩關節運動做起來，避免五十肩找上門！

原始影片

啾c物理治療師YT：

啾c物理治療師FB

啾c物理治療師IG

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