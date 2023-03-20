「當媽後，我把自己活成了神經病…」全職媽媽心痛告白：你必須先愛自己！

「當全職媽媽後，我以為大家都看不起我，其實看不起我的，是我自己…」成為雙寶媽，對王麗蓉來說，是甜蜜卻也痛苦的，努力取悅所有家人、發狂似的噴酒精保護孩子，證明自己存在的價值，卻發現，一切根本都錯了。

王麗蓉接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享找回愛自己的能量後，終於可以看清自己深深被愛、也才能好好愛人的真實。

拿人手軟地位變低？

王麗蓉原本在媒體產業工作，總是極力付出愛的一方。生性浪漫的她，和老公交往時送相片蛋糕和100朵玫瑰花。老公單車環島時，她預估路線並且在寒風中沒有把握的等待，在終點站準備香檳、自製奧運金牌等他回來。

婚後，她不會煮飯努力學，三餐開放老公點餐，就是想寵愛她所愛的每一個人，擔心她愛的人沒辦法得到最好的照顧。

原本幸福的兩人生活，在孩子來臨以後，有了翻天覆地的改變。選擇自己照料孩子的王麗蓉離開職場當起全職媽媽，因為心疼老公背負一家的經濟壓力，所以家務和孩子她選擇一肩扛起。

因為大寶是高需求寶寶，新手媽媽日夜無法好眠，為了給孩子最好的母奶營養，她成了大寶的人肉奶嘴，每隔不到3小時就得餵母奶。

緊繃的媽媽神經，甚至會每天拿著酒精擦地板和全家，擔心到處都是細菌和病毒，甚至老公下班回家，她也跟著老公身後，沿路噴酒精「你從外面回來，全身都是病毒」

「我活成了一個神經病，逼死我自己的人，是我自己。」她認定「拿人手軟地位變低，就算我很累，也應該要撐下來」把老公當老爺照顧，不敢請對方幫忙，覺得矮對方一截，但其實自己根本沒有呼救，長期下來的不平衡，讓夫妻關係惡化。

長期的精神緊繃與睡眠不足考驗身心，好不容易盼到大寶可以上學了，又迎來第二個孩子，疲累不堪重頭再來。

懷二寶時王麗蓉已經38歲，她在廁所崩潰大哭，全身恐懼的不住發抖，「我沒有命再重新來一次！」孕期逛街暈倒、老二生出來後更崩潰，吃不敢好好吃、睡不敢好好睡，愛成了理所當然，委屈自己卻不敢停下來。

委屈讓她成了充滿怨恨的刺蝟

忙碌的全職家庭生活，掏空了王麗蓉。心中覺得付出與獲得失衡，她成了充滿怨恨的刺蝟。先生不解「老婆為什麼都針對我？」她則埋怨「老公不能體諒我有多累，好希望睡醒就不要再起來了。」

在一次與先生的爭執中，先生脫口而出「你整天在家，只會做一些不賺錢的事」她第一次吼出心裡話「你以為家會自己乾淨嗎？你以為飯會自己變出來嗎？你以為孩子會自己變大嗎？我真的很努力了！」

為了證明，在家也可以做賺錢的事，王麗蓉毅然決然當起了團媽，好勝心很強的她，當天就開始擬訂計畫，買了兩個大冷凍庫。

她每天帶著兩個孩子煮三餐、做家事還包團購大小事。社區大樓不比一樓店家方便，扛重是家常便飯，曾經她的雙手拉著200公斤的推車，孩子只能拉著她的衣角走路，到了家門再自己把200公斤的貨，一箱一箱扛進家門整理。

半夜她熬夜整理訂單，還得聆聽孩子召喚餵奶；為了保持團購品質，強迫症的逼自己找商品、試吃、寫開團文、拍照，兩年多的團媽生涯，忙到每天只能睡2-3小時。

「把怨恨變成我想要成功的力量，我一定要成功給你看，我扛的起來！」她用心維繫顧客關係，撥出盈餘做公益，開展成功的在家事業。

疫情讓焦慮來到人生最高點

沒想到，新冠肺炎疫情來的兇猛，因為不敢帶著孩子接近人群，王麗蓉決定結束團購生意。關在家裡的她，焦慮來到人生最高點，除了三餐，甜點、餅乾無止境狂吃，甚至2天就可以吃掉快60包魔芋爽。

矮人一截的壓力又來了，王麗蓉害怕疫情影響孩子健康，自己卻胖到出現糖尿病症狀，狠狠打醒了她。

「我的孩子還小，我給不了孩子什麼，但一定要給他們一個健康的媽媽」。王麗蓉開始網路爬文，思考自己適合的運動、飲食控制方式，調整成每天可以施行的方法和時間。

她自己設計運動清單，好好吃飯（斷食168、211餐盤、彩虹飲食法）、好好運動（居家徒手運動、跳繩、爬山）；透過每天堅持努力，體重逐漸從70多公斤降到42公斤，衣服尺寸更從XL到可以穿上S。

「我喜歡我現在的體態，以前年輕的時候每天量體重，每天上下0.5公斤就很焦慮，現在不被數字控制，不再看每天體重，卻是史上最成功。」

人生很難，很多事情不一定付出就有結果，但是為自己健康付出的努力，永遠不會白費。王麗蓉成功瘦了下來，並且為了更好的自己，仍然持續堅持好好吃飯和好好運動。

過去的婚姻生活，因為孩子教養、照料，她和先生總是爭執不斷；如今，夫妻感情變好了。

王麗蓉指出：「過去我把重心都放在自己做了什麼，卻沒看到另一半做了什麼。把重心放在自己身上，就不會去放大自己的付出，也不再去縮小他的努力。很感謝老公，包容我很多情緒、接住很多憤怒，我們都沒有那麼完美，但都用自己的方式，在完整這個家。」

好好愛自己，就是跟別人示範怎麼寵愛自己

王麗蓉表示，穿過風雨才看清，夫妻彼此都是為了這個家。她想透過有肌勵跟老公告白：「謝謝老公義無反顧扛起這個家：陪伴我、守護我、接住我，感謝是你牽著我的手，真的很愛你！」

這兩年她真正明白，愛自己，不是買多少名牌、不是吃多少餐廳、不是玩多少行程，而是不管任何時候，都能正視自己的感受，並且照顧自己的心。她不再用任何甜點、零食紓解壓力，而是用運動釋放壓力、用穿上更小尺碼犒賞自己；唯有讓自己健康，才能擁有海闊天空。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，也在42歲生日，送給自己喜歡的自己：

用盡全力生活，用盡生命愛人，卻忘記了自己。以前是我都是為了你們，現在是我先把我自己照顧好，再去照顧你們。好好愛自己，如何對待自己，就是跟別人示範該怎麼寵愛自己。

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