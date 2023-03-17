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不想被別人的女朋友比下去！花一年甩肉20公斤辣穿比基尼

聯合新聞網／ 張念慈
徐小晏透過飲食控制和運動成功甩肉20公斤，甚至改變職涯，人生就此不一樣。圖片授權：徐小晏
徐小晏透過飲食控制和運動成功甩肉20公斤，甚至改變職涯，人生就此不一樣。圖片授權：徐小晏

從小到大都胖，有什麼原因可以激起瘦身鬥志呢？對當年才大一的徐小晏來說，「和朋友出國穿比基尼，不要被比下去！」讓她成功甩肉20公斤，甚至改變了她的職涯，人生就此不一樣。

25歲的徐小晏接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享從圓潤泡芙女孩，蛻變成街頭回頭率爆表的健身女孩的歷程。

從沒被說瘦過的人生

「我從小就是圓圓滾滾的，從來不覺得瘦這個字跟我有任何關係，我也一直都維持著圓滾的身材直到大學」徐小晏身高168公分，骨架大容易顯壯，大學以前都沒有被說瘦過，大一入學時體重達75公斤。

有一次，要花自己存的錢和朋友們出國去海島玩，大家約好要穿比基尼，但是朋友們、朋友的女朋友們身材都穠纖合度，「我不想要醜醜的穿比基尼！」於是開始認真飲食控制和運動，前後甩了快20公斤的體重，體重減到58公斤。

以前都吃外食，超級討厭運動，就算體育課也找藉口「我肚子痛跑不動，不要叫我」，為了可以辣辣拍美照，她每天花半小時跟著Youtube頻道一起運動，自己煮飯、帶便當，到學校再借微波爐加熱「蜜月期好好習慣後，就會持續下去。」

沒有目標的工作和生活

後來，光是做徒手運動搭配飲食，徐小晏體型改變的速度面臨卡關，而且瘦下來的體型很乾扁，消瘦沒有肌肉，她很羨慕別人的線條。

當時朋友開始健身一個月，邀約她一起重訓，也因此接觸到健美比賽，發現健美賽的戰服很漂亮，徐小晏練了一年左右，發現體態確實出現大變化，大三時想去比賽，更因此向母親借錢，商請教練幫忙指導比賽。

沒想到，努力備賽等著上場，徐小晏大四時第一次比賽，卻遇到疫情不斷取消，接著就是大學畢業了。備賽的狀態沒辦法維持太久，她恢復原本飲食，也回到南部老家做著不喜歡的工作。

徐小晏大學念新聞系，但媒體實習時，發現新聞工作內容跟她想的不一樣，內容農場的工作項目和待遇，都不是自己喜歡的。畢業後她想跟家人住在一起，回到南部老家，當補習班老師，但卻做的很痛苦，不知道自己的興趣在哪裡？

做會開心而且樂在其中的事

「我需要有目標的工作和生活，我還是去比賽好了！」徐小晏開始準備健美第二次、第三次比賽，也分別拿下了第六名、第一名的佳績。

請教練幫忙備賽的過程中，徐小晏發現自己的興趣是健身，當時體態練得很好，健身房詢問她要不要來健身房上班？她欣喜發現「原來有人覺得我可以！」

「大學畢業時第一份工作讓我很痛苦，也讓我明白做自己喜歡的事的重要性，於是毅然決然決定離職，決心成為健身教練。」她從南部回到台北後考證照，考證照時得到健身房面試邀約，如今已是有兩年資歷的健身教練了。

除了健身以外，她也接觸鋼管、滑水等不同運動「有成就感就會想要繼續，找到成就感就會想持續下去。」父母也很支持女兒的選擇，認為可以幫助別人、也能照顧好自己。

透過「有肌勵」，徐小晏想鼓勵更多人：

時間是最寶貴的，只要有想要做的事、想達成的目標，不要浪費一秒去猶豫，做會讓自己開心、並且樂在其中的事。只要你夠想要達成目標，就一定可以做得到。

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