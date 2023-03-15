有片｜肩頸「頂扣扣」不舒服？醫師教你一條毛巾改善僵硬不適感！

許多人會在瑜伽墊上進行各種有氧、核心或瑜伽等運動，但在上下瑜伽墊時如果動作不正確反而會造成腰椎、膝蓋的不舒服。對於柔軟度不夠或髖部、膝蓋無力的人來說，學習正確又安全的上下瑜伽墊的動作是自我保護的第一步。現在就趕快點開影片，跟著脊椎保健達人、「身體智慧」執行長鄭雲龍老師一起來學訣竅！

2023-03-10 12:00