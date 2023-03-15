聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片｜肩頸「頂扣扣」不舒服？醫師教你一條毛巾改善僵硬不適感！
現代人3C不離身，看手機盯電腦長久姿勢不良容易造成肩頸僵硬，嚴重者甚至需求醫看診！其實，只要利用一條毛巾做這組練習，再嚴重的肩頸僵硬也能得到改善。「照護線上」白映俞醫師就要教大家來做簡單的毛巾運動，趕快點開影片一起跟著做吧！
這組毛巾操總共十三個動作，每個動作操作30秒，中間休息約10秒，整組動作花費不到10分鐘，身體就會感到溫暖起來，不僅肩頸得到伸展，還能促進全身血液循環。
十三個動作包括後仰開胸、側拉腰、三頭肌伸展、轉體、肩膀轉圈、背側平移、畫大圓以及完整畫圓等八個招式，除了肩頸、手臂，又能運動到胸、腰和背部。
由於只需要一條毛巾作輔助，也不需要太大空間，建議上班族可利用午休時間做做這組毛巾操，讓肩頸得到放鬆、消除疲勞！想了解更多關於健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每天10分鐘肩頸不緊繃！
延伸閱讀
從正確又安全的上下瑜伽墊，教你保護腰部、膝蓋的蹲跪起身技巧！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言