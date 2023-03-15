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有片｜肩頸「頂扣扣」不舒服？醫師教你一條毛巾改善僵硬不適感！

聯合新聞網／ 楊惠晴
長期姿勢不良或運動不足所造成的肩頸僵硬、痠痛，是3C族群最常見的症狀。圖片/Canva
長期姿勢不良或運動不足所造成的肩頸僵硬、痠痛，是3C族群最常見的症狀。圖片/Canva

現代人3C不離身，看手機盯電腦長久姿勢不良容易造成肩頸僵硬，嚴重者甚至需求醫看診！其實，只要利用一條毛巾做這組練習，再嚴重的肩頸僵硬也能得到改善。「照護線上」白映俞醫師就要教大家來做簡單的毛巾運動，趕快點開影片一起跟著做吧！

這組毛巾操總共十三個動作，每個動作操作30秒，中間休息約10秒，整組動作花費不到10分鐘，身體就會感到溫暖起來，不僅肩頸得到伸展，還能促進全身血液循環。

十三個動作包括後仰開胸、側拉腰、三頭肌伸展、轉體、肩膀轉圈、背側平移、畫大圓以及完整畫圓等八個招式，除了肩頸、手臂，又能運動到胸、腰和背部。

由於只需要一條毛巾作輔助，也不需要太大空間，建議上班族可利用午休時間做做這組毛巾操，讓肩頸得到放鬆、消除疲勞！想了解更多關於健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每天10分鐘肩頸不緊繃！

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