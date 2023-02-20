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有片｜肌肉痠痛還是運動傷害？馬拉松教練教你這樣跑步不傷身
跑步訓練時如何判斷是肌肉痠痛還是已經運動傷害？感到疲勞時應該調整休息還是繼續訓練？這是最多跑者很想了解的問題，「佛系跑步Kobe麒」跑步教練Kobe黃俊麒，本身就是一位長跑運動員，他將以親身經驗跟大家講解如何判斷及處理痠痛和傷害。趕快點開影片來瞧瞧！
Kobe黃俊麒指出許多運動傷害是源於熱身和收操做的不足而導致的，尤其在天氣冷的時候更容易發生，因為核心溫度上升速度較慢，身體硬要啟動訓練，就會造成肌肉或關節的不適。
特別是訓練運動後身體的伸展很重要，例如肌肉的按摩和放鬆，這也是最多人容易忽視的環節，從而成為潛在的運動傷害風險。另外就是「代償」問題，他舉例右腳受傷，左腳便會自動代償，造成跑姿不正確，自然很高機率會產生運動傷害。
若從訓練記錄發現自己有疲勞現象，一定要調整休養，千萬不可急躁，Kobe黃俊麒提醒，跑步是一項長遠的訓練，畢竟跑馬拉松是需要耐力耐心的。想了解更多運動健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。不急不躁跑步更安全！
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