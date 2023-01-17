有片｜腹部脹氣好難受？４個瑜伽體式舒緩助消化！

消化不良腹部脹氣好難受？相信許多人都有大餐吃撐了腹脹不舒服的經驗。在瑜伽的體式中有幾個動作是可以幫助消化、緩解不適感。「寶拉瑜伽風」瑜伽老師寶拉就要教大家四個體式動作，方便在家或辦公室練習，趕快點開影片來學學！

這四個動作分別是椅子版側角式、仰臥英雄式、仰臥排風式、仰臥腹部扭轉。寶拉老師建議上班族可利用午休時間在辦公室找張椅子，便可練習椅子版側角式，幫助腸道蠕動、加強消化系統功能。這個體式停留時間可3到6分鐘，停留時間可舒服地度過一個午休。

在家的話可練習仰臥排風式，輔具僅需一張瑜伽墊，這個體式分左右雙腿交替，動作各停留1分鐘，需注意動作時要調整骨盆，讓薦椎及臀部貼向地板。至於仰臥英雄式則需在專業老師指導下進行較好。

最後的仰臥腹部扭轉的體式，寶拉老師建議備孕或懷孕女性禁做，避免造成子宮緊張和壓力。平時經常性練習瑜伽消化體式，亦可輕鬆做好腸胃保養。想了解更多關於瑜伽健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。利用午休3分鐘解脹氣助消化！

原始影片

寶拉瑜伽風 YT

寶拉瑜伽風 IG

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