在婚姻裡搞丟自己… 玉山攻頂她體悟：敢為自己做出決定，就能看到不同的風景

對25歲的新手媽媽來說，一切都新鮮卻也手忙腳亂。還沒做好準備、夫妻關係緊繃，讓阮宇岑在婚姻裡搞丟了自己，憂鬱哭泣不斷。離婚後，她挑戰登玉山，冷冽寒流心卻炙熱「原來，敢為自己做出決定，就能看到不同的風景！」

阮宇岑長相酷似女星桂綸鎂，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享勇敢活出自我的歷程。

夢想之際婚姻觸礁

阮宇岑大學畢業後，進入新聞媒體產業擔任編輯，但因為工作日夜顛倒，回到家幾乎都是半夜，身體健康發警訊，免疫力失調，讓她思考職涯換轉換的可能性。

25歲那一年，正值懷著許多夢想的年紀，她赴中國大陸擔任採購工作，在對岸認識另一半「我是一談戀愛，就是會認真過頭的人，當時想快點結婚，交往沒多久就閃婚，不久也有了小孩。」

因為婚姻，她離開了台灣，正式到中國生活。離開家人、朋友，所有熟悉的人事物。那些對生命的好奇、工作的憧憬與周遭朋友談論的話題，都漸漸疏離。但新生活，並不如想像中美好。

「我想，我們都無法預期有了孩子的生活，會有如此大的轉變。」阮宇岑表示，也許，當時，她和前夫都還沒有做好成為父母的準備。

前夫大她7歲，為了管理公司焦頭爛額；她則過於年輕，為了兩個孩子失去自我。前夫是傳統大男人主義，阮宇岑是現代女性主義；溝通永遠是平行線，沒有交集。

「婚姻後沒幾年光景，我們都不再是我們。」相處從勒得過緊的橡皮筋，幾年後彈性逐漸疲乏，最後再也回不去原本的樣子。「我在我身上，看不到自己的名字。我在婚姻裡，搞丟了自己，後期有憂鬱症，莫名哭泣。」

後來，她帶著兩個孩子回台灣就學，也同步求助心理醫生，雙方半分居冷靜一年，婚姻依然沒有起色，裂痕反而越來越大，最後雙方離婚，阮宇岑成為了單親媽媽。

找回自己找回第二人生

「我想找回我自己，重新開始我的第二人生。」在婚姻後期生活裡，感到憂鬱緊張焦慮的時候，阮宇岑便開始運動，運動後的分泌的腦內啡，舒緩了她的憂鬱情緒。

於是，她開始在小孩睡著後，每天夜跑。從短跑3公里到5公里，後來漸漸練習長跑10公里。出走婚姻後，為自己做的第一件事就是爬玉山，想讓人生不一樣。

那是阮宇岑人生第一座百岳，無經驗又背重裝，覺得自己膽子很大。但幾乎是零等待的狀況下，一報名就抽中排雲山莊。

阮宇岑心想，這也是老天送給她的禮物。讓她知道，沒什麼好害怕的「你敢為自己做出決定，就能看到不同的風景。」

「山頂真的很美，和摯友一起看到日出大景。零下的3月，巧遇寒流來襲，但內心卻炙熱到可以融雪。」之後，她持續挑戰馬拉松、健身、爬山；運動，讓阮宇岑重拾快樂和自信，也讓她能走得更穩更遠，當然也更美！

我們可以再造幸福 請相信並擁抱自己

從大學畢業擁有無數熱血夢想的女孩，到面對人生轉折步入家庭，阮宇岑在傳統框架和女性主義思維中拉扯掙扎，努力適應各種角色，再一點一滴放掉自我，最後的最後，選擇為自己挺身而出，帶著不完美的樣子，活出另一種姿態。

阮宇岑成為一個有真實情緒的媽媽，在孩子面前毫無保留。

快樂就大笑，難過就大哭，生氣會大吼，低落便安靜。「現代母親，不再用隱忍表現偉大。在成為一個母親前，我們也是女孩啊。需要被擁抱被安慰，不只有為母則強。」她和孩子尊重彼此，平等且自由。

阮宇岑表示，自己的故事很平凡，或許會映照出許多女性在某個階段的縮影。她的故事很沈重，但希望透過這樣的自我揭露，帶給他人力量。透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人：

不要害怕改變，任何一刻都有重新開始的機會！跌倒了，就拍拍塵土站起來，慢慢走，去享受生活，感受生命，慢慢累積自己的視野。你愛的每件事，或許都會失去。但最後，愛會從另一種方式回來！

帶著溫柔而堅毅的步伐，我們都有為人生再造幸福的能力，請相信並擁抱自己！

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