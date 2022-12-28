高中老師竟是火辣超強女鐵人！她帶兒子一起奪下健身健美比賽冠軍

10年前，陳嬿竹只是個大嬸身材的平凡高中物理老師；10年後，她卻成了健美比基尼選手、完成16場鐵人三項，還成了校園體育選手推手，近來更帶著兒子一起參加健身健美比賽摘下冠軍，為自己的49歲寫下華麗紀錄。

運動從老公送的一輛單車開始

陳嬿竹有22場路跑前導車、16場鐵人三項完賽、6張運動相關裁判證照經驗，但其實過去是缺乏運動的弱肌女，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享轉變過程。

陳嬿竹表示，老公一直有健身習慣，但他對運動項目一項都興趣缺缺。直到10年前因為產後缺乏運動，體重直逼70公斤，39歲熟女年紀老公送她一輛單車，逼她出去騎單車，希望夫妻可以一起變健康。

她笑說，周日晨騎團很多台南車友超熱情友善，帶領她挑戰阿里山武嶺、公路計時賽、泳渡、路跑、鐵人三項、拳擊與立式划槳愈玩愈大，一直被車友騙入坑，43歲到日本跑了人生第一場全程馬拉松；體重從66公斤到50公斤、體脂肪33%到16%。

陳嬿竹騎單車上日本富士山、環青海湖、用日本金澤全馬幫自己慶生、參加韓國首爾馬拉松，也跟著學生校隊參加廈門龍舟賽晉級拿獎「體能狀態比我大學時還好，讓我自信滿滿！」四處騎透透、單車交朋友，被誤會是飛輪教練，讓她引以為傲。

被迫停止的單車和鐵人賽

正當陳嬿竹設定的鐵人賽目標慢慢進步，許多國外挑戰都想去參加，卻在3年前因為治療子宮內膜增生副作用，連續半年出血不止，醫生建議停止跑步及重訓，所有的計畫被迫取消，讓她陷入嚴重沮喪。

「家庭工作兩頭燒，不願鬆懈的體能訓練，堅持6年就這樣歸零了？我無法接受，那陣子我非常氣憤怨天尤人，成為一個負能滿爆棚的怨婦！不用等臉友退追蹤，常常主動刪掉1-2千個」，這是她超邊緣、沒朋友最難相處的時期。

面對體能流逝及復胖，陳嬿竹還去看了心理諮商。後來，透過辦路跑的學姐鼓勵，陳嬿竹轉型擔任賽事工作人員及學習健美，重新又找到自己發光的舞台 。

3年前，陳嬿竹的老公因緣際會接手了葉文章教練的天下健身院，那是南臺灣健美選手的搖籃，有40年的歷史，「正常女生不敢踏入的地方，那是我完全無法理解的領域，為何嚕鐵的健美運動可以持續10多年？」引發她好奇拍攝紀錄片，解開這個謎題，紀錄片首映當天，老教練拖著病體由看護攙扶前來，當年的學員也爭相回來探視。

首映當天，教練顫抖的雙手無法說話，只是看著陳嬿竹很久「我想我可以理解他畢生的奉獻，我們會努力將可大可久精神傳承下去， 教練一個月後便離世了。」

深受感動的陳嬿竹也開始學習健美，認識許多因為健康問題改練健美的朋友，許多人因為疾病或受傷原本的運動中斷，重新學習健美再度站上舞台，這些姐姐們的孩子們都念了大學，卻依然勇敢走出家庭變身比基尼選手，這件事對她有莫大的鼓舞。

因為身體因素放棄鐵人與單車，沒想到開啟另一扇窗，陳嬿竹終於在2022年8月參加人生第一場健美比賽，從沒想過自己能在49歲時踏上府城盃舞台。不僅自己參賽，還推坑學生一起，看到學生全家投入健美備賽，班上同學來現場陪賽上色，跟學生一起訓練一起跑步，一起往夢想道路前進非常開心。

2022年12月，陳嬿竹和兒子葉豐銘一起參加「第三屆全國健身先生＆比基尼小姐錦標賽」從早上8點過磅到下午4點比賽，選手衣著單薄頂寒風，健美之路不容易啊！

最後，在健身家庭組age 11-15 陳嬿竹母子拿下冠軍、在女子資深比基尼組陳嬿竹拿下age 48-57第一名。健身家庭組雖然人不多，但意義非凡，兒子牽著穿高跟鞋的媽媽，一起上舞台走台步，是耶誕夜最有意義的禮物。

沒有全力以赴十年就放棄都言之過早

陳嬿竹認為，如果沒有全力以赴十年。就覺得努力都沒有用，都是言之過早。只要堅持夠久都會變成專家。以前很羨慕健美和鐵人三項的身材，只要堅持下去發現自己跟他們越來越像，運動賽事跟很多人生歷程很像，只要持續累積就發現自己已經了那麼久。

「無法當選手就當幕後推手，來推廣運動產業，希望自己的一點點能力，幫助體育選手的舞台，成功不必在我，看著體育生奪牌也非常有成就感，我相信每個階段老天爺給你的，都是祂最好的安排。」

身為高中物理老師兼總務主任，協助一場場路跑活動前導車志工，要訓練、要備餐、還擔任田徑及划船賽事裁判，時間超級不夠用每天都是手刀衝刺。難得是的，陳嬿竹夫婦一起訓練，夫妻感情更如膠似漆。

透過有肌勵，陳嬿竹也想鼓勵更多人，堅持10年運動的啟發，人生歷練就像練肌肉一樣，不是啞鈴舉個20-30下，就能成效速成，點滴累積淬鍊，才能閃耀光芒，祝福每個媽媽奉獻家庭以外，都找到讓自己發亮的舞台。

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