有片｜腳踝扭傷怎麼辦？物理治療師教你三招舒緩痠痛

行走在不平的路面或不小心踩空了很容易造成腳踝扭傷。不管過去受過什麼樣的足踝傷害，正在痛還是已經痛很久了，「米蔚健康生活全方位」物理治療師張晏傑要教你使用這三招來放鬆舒緩痠痛，趕快點開影片來看看喔！

第一招放鬆跟骨，如果扭到右腳，就將右腳放到左腿上，右手輕扣住內側足弓固定不動，左手握住足底輕輕往下扳，力量猶如揉麵團，建議做8~12下，一天可做4~5組。第二招放鬆脛後肌，位置是小腿骨內側，治療師張晏傑解釋脛後肌負責的是讓我們的腳踝做內翻的動作。

第三招訓練足部的足弓，亦即足核心訓練運動。準備一條毛巾，然後坐著並讓腳底輕含住毛巾，再往前往後移動，進階版可站著採用弓箭步，重點仍維持足部含住毛巾的感覺，主要學習動作控制技巧。

物理治療師張晏傑從骨頭、肌肉到神經控制，一併教導大家如何應對足踝扭傷時的自我舒緩之道。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。足弓運動做起來！

原始影片

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