自願降職薪資少5千…「投資股票」才有底氣隨心所欲！ 存股哥：喜歡這份工作但跟人相處疲累

槓桿哥今（27日）天去辦公室申請降職了，大多數的人在36歲都是衝刺事業的時候，只有我特別反骨，提出減薪降職開始準備退休生活。

目前股票部位大約700萬，高股息居多，每個月的股息現金流3萬多沒問題，加上現金、黃金大概幾十萬，這些就是我能隨心所欲做決定的底氣來源。

打算先以這個狀態維持2-3年看看，有基本收入可以還信貸（我的信貸還有2年才繳完），還有穩定的金流買股票，適應的話就會轉任PT，慢慢減少在職場的時間了，希望40歲時總資產可以突破千萬。

其實我自己的心態已經是「退而不休」了，因為正職工作已經不再是必要選項了，這種感覺就像解除綑綁十幾年的束縛一樣，心得就是「淦 超爽的啦！」

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