快訊

高中好友不信五億生會尋短 曝他拿地契約定「買BMW載我玩」

抗癌逾10年病逝！高空彈跳、爬長城… 部落客星希亞罹癌仍活躍鼓舞癌友

不辭了！慰留成功 台電總經理王耀庭：繼續為台電負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界地球日／北港武德宮全球第一大天庫金爐減排 香灰不落地變文創公仔、財神爺直接加持

聯合新聞網／ 商周出版
曾獲金氏世界紀錄的北港武德宮金爐不擔心空汙，廟方強調排放符合標準，所見排出白煙均是水蒸汽。記者蔡維斌／攝影
曾獲金氏世界紀錄的北港武德宮金爐不擔心空汙，廟方強調排放符合標準，所見排出白煙均是水蒸汽。記者蔡維斌／攝影

編輯推薦

另外，為響應政府針對宗教廟宇制定的環保減香政策，林安樂與團隊溝通，和許多不同廠商合作，嘗試將香灰摻入文創公仔的製作原料。

在經歷數次實驗後，最終結果十分成功，其中數款公仔的香灰含量更高達百分之五十，透過香灰的加持，擁有公仔便等同於領受了神明的直接庇佑以及數千萬信眾祝願的力量，同時也讓燒完的香灰不落地，達到廢棄物減量的效果。

本文出自《向大師學習數位轉型》
本文出自《向大師學習數位轉型》
而廟埕前世界第一大的天庫金爐，在設計之初便保留了近八成的對流空間，窄口的煙囪設計，讓燃燒時產生的廢氣與懸浮物在爐內往復循環，做到物理性的減排。

另外近期興建中的另一座地庫金爐，更加入碳隔離設施的設計規劃，預計能實質性的阻擋、過濾懸浮粒子，大大降低空氣污染的可能。

北港武德宮以令大家有感的實際行動，打破了傳統信仰與環保永續的對立，向大眾宣示民俗信仰同樣跟得上時代的腳步。

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

北港武德宮金爐被金氏紀錄登載為全世界最大金爐。聯合報系資料照
北港武德宮金爐被金氏紀錄登載為全世界最大金爐。聯合報系資料照

世界地球日

相關新聞

世界地球日／北港武德宮全球第一大天庫金爐減排 香灰不落地變文創公仔、財神爺直接加持

北港武德宮廟埕前世界第一大的天庫金爐，在設計之初便保留了近八成的對流空間，窄口的煙囪設計，讓燃燒時產生的廢氣...

他台大經濟系政大金融所接下宮廟 邀「音樂和尚」開唱引迴響

二○○四年年初，北港武德宮於官方Facebook粉絲專頁上公告，邀請到日本超人氣佛系音樂人藥師寺寬邦於除夕晚會上開唱。此消息一出，…

常夢見黝黑魁武壯漢於床頭怒視、中藥行闆娘昏倒廚房 池府千歲指點有「內神」

北港武德宮主祀五路財神之首，也就是中路財神趙公明，為臺灣首座正統財神廟，海內外分靈迄今已達八千多尊，可謂兩岸三地及至全世界華人財神信仰的根據地…

印度蛻變中 四題材掌握生機

根據國際貨幣組織《世界經濟展望》四月最新預測，印度今明兩年經濟成長率分別上看6.8%、6.5%，在諸多國家中可謂是一枝獨秀。儘管為期六週的國會大選開跑，但外界多...

公司內最「面善心惡」的部門是它！ 職場老鳥教戰：要把握好三點原則

公司內最「面善心惡」的部門就是「ＯＯ」，恰恰好說明了不能交心的理由。

《「我是有錢人」迷思739》未來特別值得保戶注意的2大保險市場商品趨勢

前一、兩個星期，有幾則關於「分紅保單附加健康險爭議」的新聞，吸引了筆者的注意及興趣。先是在3月30日，媒體刊出一則「金管會擬限制分紅保單結合綜合險，恐有損保戶權益」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。