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世界地球日／北港武德宮全球第一大天庫金爐減排 香灰不落地變文創公仔、財神爺直接加持
另外，為響應政府針對宗教廟宇制定的環保減香政策，林安樂與團隊溝通，和許多不同廠商合作，嘗試將香灰摻入文創公仔的製作原料。
在經歷數次實驗後，最終結果十分成功，其中數款公仔的香灰含量更高達百分之五十，透過香灰的加持，擁有公仔便等同於領受了神明的直接庇佑以及數千萬信眾祝願的力量，同時也讓燒完的香灰不落地，達到廢棄物減量的效果。
而廟埕前世界第一大的天庫金爐，在設計之初便保留了近八成的對流空間，窄口的煙囪設計，讓燃燒時產生的廢氣與懸浮物在爐內往復循環，做到物理性的減排。
另外近期興建中的另一座地庫金爐，更加入碳隔離設施的設計規劃，預計能實質性的阻擋、過濾懸浮粒子，大大降低空氣污染的可能。
北港武德宮以令大家有感的實際行動，打破了傳統信仰與環保永續的對立，向大眾宣示民俗信仰同樣跟得上時代的腳步。
（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）
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