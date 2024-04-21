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常夢見黝黑魁武壯漢於床頭怒視、中藥行闆娘昏倒廚房 池府千歲指點有「內神」

聯合新聞網／ 商周出版
圖擷自詹文男X林安樂 北港武德宮數位轉型ing
圖擷自詹文男X林安樂 北港武德宮數位轉型ing

以數位與文創翻轉傳統宮廟

北港武德宮主祀五路財神之首，也就是中路財神趙公明，為臺灣首座正統財神廟，海內外分靈迄今已達八千多尊，可謂兩岸三地及至全世界華人財神信仰的根據地。

武德宮自民國五十九年發跡於北港一家中藥房內的小神壇，隨著各式神蹟廣傳，香火逐漸鼎盛，於民國六十七年搬至現址，並不斷擴建，至今廟宇相關腹地更達七千多坪。

自現任主任委員林安樂接手經營後，開始積極投入傳統宮廟的轉型。不僅以武財神的神騎黑虎將軍打造文創品牌，更將數位科技導入宮廟經營中，大大提升了內部團隊管理以及對外信眾服務的效率，企圖利用現代科技技術的優勢，讓總被視為傳統、守舊的信仰文化，在現代生活中以新的面貌延續。

中藥房牆角的神蹟

武德宮的發源地原是創辦人陳茂霖先生於民國四十四年開設的「保生堂中藥行」，而在購得此地之前，他便聽說前幾任屋主無論自住或開店都不太安寧，但他秉持著懸壺濟世的正氣，一開始中藥行的生意蒸蒸日上，一切皆安康太平。唯一令人感到奇怪的是，老闆娘不時夢見一位身材高大、黝黑魁武的壯漢於床頭怒視。

本文出自《向大師學習數位轉型》
本文出自《向大師學習數位轉型》
開業沒過幾年，某日老闆娘被發現昏倒於廚房的爐灶前，此後身體狀況便每況愈下，連同為醫者的陳茂霖都束手無策。

在萬念俱灰之際，因老丈人的推薦，求助於東興廟的池府千歲，經神尊降駕指點，才得知中藥行的宅邸內有位「內神」，須於原本灶台的位子設置香爐，每日虔誠祭拜，老闆娘的病才會有所好轉。

陳茂霖半信半疑地照著池府王爺的指示，重新改變廚房空間的格局，並在牆角一隅擺上香爐祭拜。過沒多久，老闆娘果真不藥而癒，經歷過此次神蹟後，陳茂霖受到感化，一改無神論的信仰觀念，更加虔誠供奉牆角這位不知名的神尊。

七年後，或許是他的誠意感動了這位「內神」，決定和陳茂霖結緣，扶乩告知神尊身分為武財神趙公明。

陳茂霖於是依照旨意，重塑財神爺金身，於中藥行內部開宮設壇，歡迎各地信眾前來祭拜。自此香火鼎盛，並在眾多香客大德支持下，原本的屈居灶房一角的小小神壇，逐步發展至現今的規模。

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

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